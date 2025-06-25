https://ria.ru/20250625/tramp-2025432719.html

В Британии рассказали, почему Трамп ввязался в конфликт с Ираном

В Британии рассказали, почему Трамп ввязался в конфликт с Ираном - РИА Новости, 25.06.2025

В Британии рассказали, почему Трамп ввязался в конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп, обещавший положить конец участию своей страны в войнах за рубежом, ввязался в конфликт между Израилем и Ираном под влиянием... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:43:00+03:00

2025-06-25T18:43:00+03:00

2025-06-25T18:43:00+03:00

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иран

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дональд трамп

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, обещавший положить конец участию своей страны в войнах за рубежом, ввязался в конфликт между Израилем и Ираном под влиянием израильского лобби в Вашингтоне, рассказал РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консервативной партии Ричард Балф. "Я думаю, что президент США крайне непредсказуем. Они (американцы – ред.) уже присоединились к "израильским ударам". Израильское лобби имеет большую власть в Вашингтоне, и поэтому Трамп, который был избран, чтобы остановить войны за рубежом, теперь глубоко вовлечен в этот (конфликт – ред.)", - сообщил агентству лорд Балф. Парламентарий также полагает, что если США вновь ударят по территории Ирана, то эффективными эти бомбардировки не будут, поскольку объекты ядерной программы последнего расположены глубоко под землей. "Иран, конечно, захочет, чтобы бомбардировки прекратились, хотя продолжение ударов затруднит уступки иранцев Вашингтону", - отметил собеседник агентства, который также считает, что Великобритания не сыграет значительной роли в этом конфликте. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250625/ssha-2025244999.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп