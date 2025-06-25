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Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции

Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО допустил, что у России могут быть "территориальные амбиции" за пределами Украины. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:17:00+03:00

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО допустил, что у России могут быть "территориальные амбиции" за пределами Украины. Во время общения с журналистами американского лидера спросили о том, считает ли Трамп возможным, что у президента России Владимира Путина могут быть "территориальные амбиции за пределами Украины". "Возможно. Я имею в виду, что это возможно", - ответил Трамп. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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