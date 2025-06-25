https://ria.ru/20250625/tramp-2025419749.html
Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции
Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО допустил, что у России могут быть "территориальные амбиции" за пределами Украины. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:17:00+03:00
2025-06-25T18:17:00+03:00
2025-06-25T18:17:00+03:00
россия
москва
сша
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025418106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_199e497a592130e175ede59b4bfab50a.jpg
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО допустил, что у России могут быть "территориальные амбиции" за пределами Украины. Во время общения с журналистами американского лидера спросили о том, считает ли Трамп возможным, что у президента России Владимира Путина могут быть "территориальные амбиции за пределами Украины". "Возможно. Я имею в виду, что это возможно", - ответил Трамп. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250217/tramp-1999731108.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025418106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f89244099bc80f2859ae40b6560d239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Трамп допустил, что у России могут быть территориальные амбиции
Трамп: у России могут быть территориальные амбиции за пределами Украины
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО допустил, что у России могут быть "территориальные амбиции" за пределами Украины.
Во время общения с журналистами американского лидера спросили о том, считает ли Трамп возможным, что у президента России Владимира Путина могут быть "территориальные амбиции за пределами Украины".
"Возможно. Я имею в виду, что это возможно", - ответил Трамп.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".