Трамп заявил о необходимости модернизации ВПК США и союзников
Трамп: украинский кризис показал необходимость модернизации ВПК США и союзников
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Украинский кризис показал срочную необходимость модернизации военно-промышленных комплексов США и союзников, заявил на саммите НАТО американский президент Дональд Трамп.
"Украинский кризис подчеркнул необходимость срочной модернизации нашей оборонно-промышленной базы как в Соединенных Штатах, так и среди стран-союзников. Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых", - сообщил он на пресс-конференции в Гааге.
В частности, Трамп напомнил о заключенной ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, которая, по словам американского лидера, нужна США.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады: им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Она подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.