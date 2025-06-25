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Трамп заявил о необходимости модернизации ВПК США и союзников - РИА Новости, 25.06.2025
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18:08 25.06.2025 (обновлено: 18:11 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025415254.html
Трамп заявил о необходимости модернизации ВПК США и союзников
Трамп заявил о необходимости модернизации ВПК США и союзников - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп заявил о необходимости модернизации ВПК США и союзников
Украинский кризис показал срочную необходимость модернизации военно-промышленных комплексов США и союзников, заявил на саммите НАТО американский президент... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:08:00+03:00
2025-06-25T18:11:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Украинский кризис показал срочную необходимость модернизации военно-промышленных комплексов США и союзников, заявил на саммите НАТО американский президент Дональд Трамп. "Украинский кризис подчеркнул необходимость срочной модернизации нашей оборонно-промышленной базы как в Соединенных Штатах, так и среди стран-союзников. Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых", - сообщил он на пресс-конференции в Гааге. В частности, Трамп напомнил о заключенной ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, которая, по словам американского лидера, нужна США. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады: им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Она подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025356693.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, денис шмыгаль, мария захарова, нато, верховная рада украины, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Мария Захарова, НАТО, Верховная Рада Украины, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил о необходимости модернизации ВПК США и союзников

Трамп: украинский кризис показал необходимость модернизации ВПК США и союзников

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Украинский кризис показал срочную необходимость модернизации военно-промышленных комплексов США и союзников, заявил на саммите НАТО американский президент Дональд Трамп.
"Украинский кризис подчеркнул необходимость срочной модернизации нашей оборонно-промышленной базы как в Соединенных Штатах, так и среди стран-союзников. Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых", - сообщил он на пресс-конференции в Гааге.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Bloomberg: Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля
Вчера, 15:32
В частности, Трамп напомнил о заключенной ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, которая, по словам американского лидера, нужна США.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады: им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Она подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
СМИ: НАТО планирует учитывать военную помощь Украине как траты на оборону
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДенис ШмыгальМария ЗахароваНАТОВерховная Рада УкраиныВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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