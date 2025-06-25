https://ria.ru/20250625/tramp-2025407847.html

Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны"

Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны" - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны"

Президент США Дональд Трамп в шутку предложил называть министерство обороны "министерством войны", как это было ранее, отметив, что сейчас в стране ощущается... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:59:00+03:00

2025-06-25T17:59:00+03:00

2025-06-25T18:07:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

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ГААГА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил называть министерство обороны "министерством войны", как это было ранее, отметив, что сейчас в стране ощущается боевой настрой. "У меня здесь Марко Рубио и Пит Хегсет - госсекретарь и, скажем так, министр войны. Раньше так и называлось - министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - сказал Трамп, выступая перед журналистами. Он добавил, что на старом здании рядом с Белым домом до сих пор можно увидеть надпись "Министерство войны". Министерство войны США было переименовано в Министерство обороны в 1949 году. Это произошло в рамках реорганизации вооруженных сил США после Второй мировой войны, согласно Закону о национальной безопасности от 1947 года.

https://ria.ru/20250625/ryutte-2025381531.html

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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша