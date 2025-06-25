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Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны" - РИА Новости, 25.06.2025
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17:59 25.06.2025 (обновлено: 18:07 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025407847.html
Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны"
Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны" - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны"
Президент США Дональд Трамп в шутку предложил называть министерство обороны "министерством войны", как это было ранее, отметив, что сейчас в стране ощущается... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:59:00+03:00
2025-06-25T18:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
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ГААГА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил называть министерство обороны "министерством войны", как это было ранее, отметив, что сейчас в стране ощущается боевой настрой. "У меня здесь Марко Рубио и Пит Хегсет - госсекретарь и, скажем так, министр войны. Раньше так и называлось - министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - сказал Трамп, выступая перед журналистами. Он добавил, что на старом здании рядом с Белым домом до сих пор можно увидеть надпись "Министерство войны". Министерство войны США было переименовано в Министерство обороны в 1949 году. Это произошло в рамках реорганизации вооруженных сил США после Второй мировой войны, согласно Закону о национальной безопасности от 1947 года.
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп предложил вернуть Пентагону название "министерство войны"

Трамп в шутку предложил вернуть Пентагону название министерство войны

© Getty Images / Omar HavanaПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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ГААГА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил называть министерство обороны "министерством войны", как это было ранее, отметив, что сейчас в стране ощущается боевой настрой.
"У меня здесь Марко Рубио и Пит Хегсет - госсекретарь и, скажем так, министр войны. Раньше так и называлось - министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия", - сказал Трамп, выступая перед журналистами.
Он добавил, что на старом здании рядом с Белым домом до сих пор можно увидеть надпись "Министерство войны".
Министерство войны США было переименовано в Министерство обороны в 1949 году. Это произошло в рамках реорганизации вооруженных сил США после Второй мировой войны, согласно Закону о национальной безопасности от 1947 года.
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В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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