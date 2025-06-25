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Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий

Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий

Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. Ключевые тезисы: РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T17:34:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. Ключевые тезисы:"Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло".Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

https://ria.ru/20250625/iran-2025259149.html

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тегеран (город)

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-25T17:34 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте