Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. Ключевые тезисы:
- ситуация между Израилем и Ираном разрешена, он не ожидает возобновления боевых действий;
- по итогам предстоящих на следующей неделе переговоров с Тегераном может быть подписано соглашение;
- США могут повторить удары, если Иран не пойдет навстречу;
- Трамп допустил, что стороны конфликта могут возобновить военные действия: "возможно, это случится уже скоро".
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"Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло".
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Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Американский президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
- Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
- Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.