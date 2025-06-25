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Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий - РИА Новости, 25.06.2025
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17:34 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025394293.html
Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий
Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. Ключевые тезисы: РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:34:00+03:00
2025-06-25T17:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
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магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. Ключевые тезисы:&quot;Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло&quot;.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
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иран
израиль
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РИА Новости
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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. Ключевые тезисы:
  • ситуация между Израилем и Ираном разрешена, он не ожидает возобновления боевых действий;
  • по итогам предстоящих на следующей неделе переговоров с Тегераном может быть подписано соглашение;
  • США могут повторить удары, если Иран не пойдет навстречу;
  • Трамп допустил, что стороны конфликта могут возобновить военные действия: "возможно, это случится уже скоро".
«

"Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло".

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Дональд Трамп
президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Иран держит весь мир на острие ножа
Вчера, 08:00

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Американский президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
  • Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Вчера, 09:46
  • На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
  • Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дональд ТрампООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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