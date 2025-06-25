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Трамп анонсировал переговоры с Ираном - РИА Новости, 25.06.2025
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17:31 25.06.2025 (обновлено: 17:39 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025392237.html
Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Трамп анонсировал переговоры с Ираном - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Штатов и Ирана. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:31:00+03:00
2025-06-25T17:39:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Штатов и Ирана."Мы будем разговаривать с Ираном на следующей неделе", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью".Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, нато, дональд трамп, иран, сша, гаага, аббас аракчи
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, НАТО, Дональд Трамп, Иран, США, Гаага, Аббас Аракчи
Трамп анонсировал переговоры с Ираном

Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Штатов и Ирана.
"Мы будем разговаривать с Ираном на следующей неделе", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.
Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью".
Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Минздрав Ирана назвал число погибших в результате атак Израиля
Вчера, 17:07
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеНАТОДональд ТрампИранСШАГаагаАббас Аракчи
 
 
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