https://ria.ru/20250625/tramp-2025389215.html
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы
Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:25:00+03:00
2025-06-25T17:25:00+03:00
2025-06-25T17:26:00+03:00
в мире
европа
сша
гаага
дональд трамп
нато
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025381125_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_c942e162b52346c01c804a8cd24acf2f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы. "Основным акцентом наших обсуждений на саммите стала необходимость того, чтобы другие члены НАТО взяли на себя бремя обороны Европы — включая и финансовое бремя", - сказал Трамп журналистам. Трамп также упомянул конфликт между Россией и Украиной, выразив надежду, что "нам удастся это урегулировать".
https://ria.ru/20250625/tramp-2025263229.html
европа
сша
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025381125_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_538cb525bc971034483d18826127e8bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, гаага, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Европа, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы
Трамп: союзники США должны увеличить вклад в оборону Европы