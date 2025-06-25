https://ria.ru/20250625/tramp-2025389215.html

Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы

Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы

Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы. РИА Новости, 25.06.2025

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы. "Основным акцентом наших обсуждений на саммите стала необходимость того, чтобы другие члены НАТО взяли на себя бремя обороны Европы — включая и финансовое бремя", - сказал Трамп журналистам. Трамп также упомянул конфликт между Россией и Украиной, выразив надежду, что "нам удастся это урегулировать".

https://ria.ru/20250625/tramp-2025263229.html

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в мире, европа, сша, гаага, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте