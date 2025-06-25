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Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы - РИА Новости, 25.06.2025
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17:25 25.06.2025 (обновлено: 17:26 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025389215.html
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы
Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы. РИА Новости, 25.06.2025
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы. "Основным акцентом наших обсуждений на саммите стала необходимость того, чтобы другие члены НАТО взяли на себя бремя обороны Европы — включая и финансовое бремя", - сказал Трамп журналистам. Трамп также упомянул конфликт между Россией и Украиной, выразив надежду, что "нам удастся это урегулировать".
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в мире, европа, сша, гаага, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Европа, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп призвал союзников США увеличить вклад в оборону Европы

Трамп: союзники США должны увеличить вклад в оборону Европы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во время своего визита в Гаагу на саммит НАТО, что союзники Вашингтона должны увеличить свой вклад в оборону Европы.
"Основным акцентом наших обсуждений на саммите стала необходимость того, чтобы другие члены НАТО взяли на себя бремя обороны Европы — включая и финансовое бремя", - сказал Трамп журналистам.
Трамп также упомянул конфликт между Россией и Украиной, выразив надежду, что "нам удастся это урегулировать".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреЕвропаСШАГаагаДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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