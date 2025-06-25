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Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям - РИА Новости, 25.06.2025
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17:18 25.06.2025 (обновлено: 17:30 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025386486.html
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:18:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям."Может ли это произойти снова? Я думаю, может когда-то. Может, скоро", - сказал Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.По словам Трампа, он рассчитывает на то, что уставшие от боевых действий Иран и Израиль "вернутся к своим делам". У Ирана преимущество в виде запасов нефти. Президент США считает, что Тегеран не вернется к обогащению урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп, нато
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям

Трамп: Израиль и Иран могут возобновить военные действия в ближайшее время

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям.
«
"Может ли это произойти снова? Я думаю, может когда-то. Может, скоро", - сказал Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.
По словам Трампа, он рассчитывает на то, что уставшие от боевых действий Иран и Израиль "вернутся к своим делам". У Ирана преимущество в виде запасов нефти. Президент США считает, что Тегеран не вернется к обогащению урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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