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Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:18:00+03:00
2025-06-25T17:18:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям."Может ли это произойти снова? Я думаю, может когда-то. Может, скоро", - сказал Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.По словам Трампа, он рассчитывает на то, что уставшие от боевых действий Иран и Израиль "вернутся к своим делам". У Ирана преимущество в виде запасов нефти. Президент США считает, что Тегеран не вернется к обогащению урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп, нато
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
Трамп: Израиль и Иран могут возобновить военные действия в ближайшее время