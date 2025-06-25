https://ria.ru/20250625/tramp-2025382127.html

Ситуация между Израилем и Ираном разрешена, заявил Трамп

Ситуация между Израилем и Ираном разрешена, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025

Ситуация между Израилем и Ираном разрешена, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Израиль и Иран не станут более выступать друг против друга. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:06:00+03:00

2025-06-25T17:06:00+03:00

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что Израиль и Иран не станут более выступать друг против друга."Мы считаем, что это (противостояние Ирана и Израиля - ред.) закончилось. Не думаю, что они станут выступать друг против друга", - сказал Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, нато