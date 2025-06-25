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Содержимое ядерных объектов Ирана было сложно вывезти, заявил Трамп
Содержимое ядерных объектов Ирана было сложно вывезти, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025
Содержимое ядерных объектов Ирана было сложно вывезти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:57:00+03:00
2025-06-25T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти. "Я думаю, что у них не было возможности вывезти что-то, потому что мы действовали быстро... Это очень сложно вывезти такой вид материала", - заявил американский лидер на полях саммита НАТО в Гааге.
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в мире, сша, иран, гаага, дональд трамп, нато
В мире, США, Иран, Гаага, Дональд Трамп, НАТО
Содержимое ядерных объектов Ирана было сложно вывезти, заявил Трамп
Трамп: содержимое ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти