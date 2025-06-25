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Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран" - РИА Новости, 25.06.2025
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10:35 25.06.2025 (обновлено: 11:20 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025270771.html
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран" - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео полета бомбардировщиков B-2 под песню "Бомбить Иран". РИА Новости, 25.06.2025
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео полета бомбардировщиков B-2 под песню "Бомбить Иран"."Отправился в мечеть, собираюсь кидать камни, скажи аятолле: "Посажу тебя в гроб!". Бомбить Иран. Бомбить Иран", — звучит на фоне B-2, сбрасывающих бомбы.В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Бомбардировщики B-2 сбросили 14 сверхтяжелых бомб GBU-57.Таким образом, Соединенные Штаты напрямую вступили в конфликт между Израилем и Ираном, которые в течение 12 дней обменивались ударами. ЦАХАЛ 13 июня начала операцию против исламской республики обвинив ее в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.После американского налета на ядерные объекты Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе США в Катаре, а затем заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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Видео с песней "Бомбить Иран" в аккаунте Трампа
Видео с песней "Бомбить Иран" в аккаунте Трампа
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"

Трамп опубликовал видео с бомбардировщиками под песню "Бомбить Иран"

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео полета бомбардировщиков B-2 под песню "Бомбить Иран".
«
"Отправился в мечеть, собираюсь кидать камни, скажи аятолле: "Посажу тебя в гроб!". Бомбить Иран. Бомбить Иран", — звучит на фоне B-2, сбрасывающих бомбы.

Композиция Bomb Iran записана группой Vince Vance & the Valiants в 1980 году. Это пародия на песню Barbara Ann 1961 года группы The Regents.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Бомбардировщики B-2 сбросили 14 сверхтяжелых бомб GBU-57.
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Таким образом, Соединенные Штаты напрямую вступили в конфликт между Израилем и Ираном, которые в течение 12 дней обменивались ударами. ЦАХАЛ 13 июня начала операцию против исламской республики обвинив ее в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
После американского налета на ядерные объекты Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе США в Катаре, а затем заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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