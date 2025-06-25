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Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025
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09:01 25.06.2025 (обновлено: 09:36 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025252035.html
Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ
Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025
Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ
Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:01:00+03:00
2025-06-25T09:36:00+03:00
в мире
сша
гаага
вашингтон (штат)
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нато
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников. Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". "Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях", - говорится в материале издания. По словам собеседника газеты, "саммит зависит от того, какое решение примет Трамп". "Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу", - заявил источник. Издание Politico со ссылкой на чиновника Белого дома пишет, что американский лидер в своем заявлении подразумевал открытый характер возможного применения пятой статьи НАТО и то, "как обстоятельства, вероятно, будут диктовать, что союзники будут вынуждены делать для защиты страны-члена в случае нападения".Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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сша
гаага
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в мире, сша, гаага, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Гаага, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ

FT: заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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"Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях", - говорится в материале издания.
По словам собеседника газеты, "саммит зависит от того, какое решение примет Трамп".
"Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу", - заявил источник.
Издание Politico со ссылкой на чиновника Белого дома пишет, что американский лидер в своем заявлении подразумевал открытый характер возможного применения пятой статьи НАТО и то, "как обстоятельства, вероятно, будут диктовать, что союзники будут вынуждены делать для защиты страны-члена в случае нападения".
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреСШАГаагаВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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