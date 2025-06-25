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СМИ: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран - РИА Новости, 25.06.2025
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07:47 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025247650.html
СМИ: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран
СМИ: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран - РИА Новости, 25.06.2025
СМИ: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп не предупредил заранее европейских лидеров о решении нанести удары по иранским ядерным объектам, пишет издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:47:00+03:00
2025-06-25T07:47:00+03:00
в мире
иран
сша
канада
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не предупредил заранее европейских лидеров о решении нанести удары по иранским ядерным объектам, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. В воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщил, что британское правительство было заранее предупреждено об ударах США по ядерным объектам Ирана, "Трамп не предупредил европейских лидеров перед тем, как санкционировать удары (бомбардировщиками - ред.) B-2 по ядерным объектам Ирана. Хотя на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде он оставил у лидеров ощущение, что склоняется к такой атаке", - говорится в сообщении. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025242844.html
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в мире, иран, сша, канада, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, politico, g7, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Канада, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, Politico, G7, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран

Politico: Трамп не предупредил европейских лидеров о решении атаковать Иран

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не предупредил заранее европейских лидеров о решении нанести удары по иранским ядерным объектам, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
В воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщил, что британское правительство было заранее предупреждено об ударах США по ядерным объектам Ирана,
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
06:24
"Трамп не предупредил европейских лидеров перед тем, как санкционировать удары (бомбардировщиками - ред.) B-2 по ядерным объектам Ирана. Хотя на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде он оставил у лидеров ощущение, что склоняется к такой атаке", - говорится в сообщении.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану
04:44
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф
02:50
 
В миреИранСШАКанадаДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНPoliticoG7B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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