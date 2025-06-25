https://ria.ru/20250625/tramp-2025244000.html

Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО

Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО

Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал Fox... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:40:00+03:00

2025-06-25T06:40:00+03:00

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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал Fox News. "Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским. — Прим. ред.). <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться", — сказал глава Белого дома перед отлетом на саммит НАТО.Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.Тем не менее уже выделенные Киеву средства заканчиваются, поэтому Зеленский будет добивается от Трампа обещания позволить закупать американское оружие, говорится в статье.В то же время организаторы саммита альянса стараются держать двух этих людей на расстоянии, что, по мнению газеты The Washington Post, является признанием "порой бурного презрения" президента США к главе киевского режима.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html

https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html

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в мире, гаага, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, нато, венгрия