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Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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06:40 25.06.2025 (обновлено: 08:41 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025244000.html
Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО
Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО
Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал Fox... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:40:00+03:00
2025-06-25T08:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал Fox News. "Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться", — сказал глава Белого дома перед отлетом на саммит НАТО.Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.Тем не менее уже выделенные Киеву средства заканчиваются, поэтому Зеленский будет добивается от Трампа обещания позволить закупать американское оружие, говорится в статье.В то же время организаторы саммита альянса стараются держать двух этих людей на расстоянии, что, по мнению газеты The Washington Post, является признанием "порой бурного презрения" президента США к главе киевского режима.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html
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в мире, гаага, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, нато, венгрия
В мире, Гаага, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петер Сийярто, НАТО, Венгрия
Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО

Трамп перед саммитом НАТО заявил о сложном положении Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал Fox News.
"Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским. — Прим. ред.). <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться", — сказал глава Белого дома перед отлетом на саммит НАТО.
Трамп и Зеленский на фотосесии саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленского поставили подальше от Трампа для общего фото
Вчера, 23:06
Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.

Это подтверждает и последнее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его словам, главы МИД стран НАТО не приняли какого-либо решения по поводу Украины — "ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".

Тем не менее уже выделенные Киеву средства заканчиваются, поэтому Зеленский будет добивается от Трампа обещания позволить закупать американское оружие, говорится в статье.
В то же время организаторы саммита альянса стараются держать двух этих людей на расстоянии, что, по мнению газеты The Washington Post, является признанием "порой бурного презрения" президента США к главе киевского режима.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times
Вчера, 17:45
 
В миреГаагаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампПетер СийяртоНАТОВенгрия
 
 
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