https://ria.ru/20250625/tramp-2025242844.html

NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

Предварительный доклад разведывательного управления американского минобороны, в котором была проведена оценка результатов ударов США по иранским ядерным... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:24:00+03:00

2025-06-25T06:24:00+03:00

2025-06-25T11:33:00+03:00

в мире

иран

сша

гаага

дональд трамп

стив уиткофф

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ba0f6330b694861db70e3a793bcf0a1.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предварительный доклад разведывательного управления американского минобороны, в котором была проведена оценка результатов ударов США по иранским ядерным объектам, подорвал победное ликование, на которое президент страны Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге, пишет газета New York Times. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. "Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО... Когда во вторник президент Трамп прибыл в Нидерланды для участия в ежегодной встрече союзников по НАТО, он отчаянно пытался сохранить хрупкое прекращение огня между Израилем и Ираном, ругаясь и уговаривая, чтобы история запомнила его за бомбардировку ядерных объектов Ирана в минувшие выходные и за посредничество в заключении мирного соглашения несколькими днями спустя. Но всего через несколько часов после того, как он приземлился, утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары "уничтожили" ядерные программы Ирана", - пишет издание. По оценкам газеты, предварительные выводы доклада оказались "особенно вредящими", поскольку они исходили от Пентагона. Как пишет издание, Трамп "страстно стремился" к празднованию своего успеха в НАТО и получению удовольствия от того, что он провел атаку, которую никто из его предшественников не осмелился осуществить, однако как только отчет разведки начал просачиваться в прессу, оптимистичное настроение Трампа "разбилось на мелкие части". В ночь на среду Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250625/soobscheniya-2025232580.html

https://ria.ru/20250625/lidery-2025231025.html

иран

сша

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, гаага, дональд трамп, стив уиткофф, нато, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте