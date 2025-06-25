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NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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06:24 25.06.2025 (обновлено: 11:33 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025242844.html
NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
Предварительный доклад разведывательного управления американского минобороны, в котором была проведена оценка результатов ударов США по иранским ядерным... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:24:00+03:00
2025-06-25T11:33:00+03:00
в мире
иран
сша
гаага
дональд трамп
стив уиткофф
нато
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предварительный доклад разведывательного управления американского минобороны, в котором была проведена оценка результатов ударов США по иранским ядерным объектам, подорвал победное ликование, на которое президент страны Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге, пишет газета New York Times. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. "Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО... Когда во вторник президент Трамп прибыл в Нидерланды для участия в ежегодной встрече союзников по НАТО, он отчаянно пытался сохранить хрупкое прекращение огня между Израилем и Ираном, ругаясь и уговаривая, чтобы история запомнила его за бомбардировку ядерных объектов Ирана в минувшие выходные и за посредничество в заключении мирного соглашения несколькими днями спустя. Но всего через несколько часов после того, как он приземлился, утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары "уничтожили" ядерные программы Ирана", - пишет издание. По оценкам газеты, предварительные выводы доклада оказались "особенно вредящими", поскольку они исходили от Пентагона. Как пишет издание, Трамп "страстно стремился" к празднованию своего успеха в НАТО и получению удовольствия от того, что он провел атаку, которую никто из его предшественников не осмелился осуществить, однако как только отчет разведки начал просачиваться в прессу, оптимистичное настроение Трампа "разбилось на мелкие части". В ночь на среду Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
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в мире, иран, сша, гаага, дональд трамп, стив уиткофф, нато, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Гаага, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, НАТО, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предварительный доклад разведывательного управления американского минобороны, в котором была проведена оценка результатов ударов США по иранским ядерным объектам, подорвал победное ликование, на которое президент страны Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге, пишет газета New York Times.
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте
02:18
"Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО... Когда во вторник президент Трамп прибыл в Нидерланды для участия в ежегодной встрече союзников по НАТО, он отчаянно пытался сохранить хрупкое прекращение огня между Израилем и Ираном, ругаясь и уговаривая, чтобы история запомнила его за бомбардировку ядерных объектов Ирана в минувшие выходные и за посредничество в заключении мирного соглашения несколькими днями спустя. Но всего через несколько часов после того, как он приземлился, утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары "уничтожили" ядерные программы Ирана", - пишет издание.
По оценкам газеты, предварительные выводы доклада оказались "особенно вредящими", поскольку они исходили от Пентагона. Как пишет издание, Трамп "страстно стремился" к празднованию своего успеха в НАТО и получению удовольствия от того, что он провел атаку, которую никто из его предшественников не осмелился осуществить, однако как только отчет разведки начал просачиваться в прессу, оптимистичное настроение Трампа "разбилось на мелкие части".
В ночь на среду Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине
01:37
 
В миреИранСШАГаагаДональд ТрампСтив УиткоффНАТОМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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