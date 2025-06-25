https://ria.ru/20250625/tramp-2025239522.html

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T04:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены."Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!" — написал он в соцсети Truth Social.Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250625/pushkov-2025234178.html

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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте