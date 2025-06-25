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Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
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04:44 25.06.2025 (обновлено: 05:04 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025239522.html
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану
Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены."Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!" — написал он в соцсети Truth Social.Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.Обострение на Ближнем Востоке
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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитировать удары США по Ирану

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены.
«
"Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!" — написал он в соцсети Truth Social.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране
02:44
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, по предварительной оценке, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.
Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Во вторник Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
США представят общественности итоги своих ударов по Ирану
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В миреСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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