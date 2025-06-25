Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге и встречи с Владимиром Зеленским. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее из-за "проблемы" с главой киевского режима.
Ключевые тезисы:
- его обещание закончить войну на Украине за 24 часа было "сарказмом";
- урегулирование кризиса не было таким простым, как он рассчитывал;
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"Я очень удивлен: я думал, урегулирование будет проще".
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"Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них".
- он не сомневается в стремлении Владимира Путина добиться мирного урегулирования;
- американский лидер анонсировал предстоящий разговор с президентом России, не уточнив сроки.
О проблемах в урегулировании конфликта из-за Зеленского Трамп говорил и ранее. Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. Глава государства тогда заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.