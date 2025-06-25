https://ria.ru/20250625/tramp--2025399369.html

Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским

Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским

Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге и встречи с Владимиром Зеленским. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:42:00+03:00

2025-06-25T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге и встречи с Владимиром Зеленским. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее из-за "проблемы" с главой киевского режима. Ключевые тезисы: "Я очень удивлен: я думал, урегулирование будет проще"."Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них".О проблемах в урегулировании конфликта из-за Зеленского Трамп говорил и ранее. Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. Глава государства тогда заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250625/nato-2025344124.html

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