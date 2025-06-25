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Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским - РИА Новости, 25.06.2025
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17:42 25.06.2025 (обновлено: 18:27 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp--2025399369.html
Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским
Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским
Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге и встречи с Владимиром Зеленским. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:42:00+03:00
2025-06-25T18:27:00+03:00
дональд трамп
нато
владимир зеленский
владимир путин
гаага
украина
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сша
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге и встречи с Владимиром Зеленским. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее из-за "проблемы" с главой киевского режима. Ключевые тезисы: &quot;Я очень удивлен: я думал, урегулирование будет проще&quot;.&quot;Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них&quot;.О проблемах в урегулировании конфликта из-за Зеленского Трамп говорил и ранее. Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. Глава государства тогда заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250625/nato-2025344124.html
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дональд трамп, нато, владимир зеленский, владимир путин, гаага, украина, в мире, сша
Дональд Трамп, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Гаага, Украина, В мире, США

Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дональд Трамп провел пресс-конференцию после саммита НАТО в Гааге и встречи с Владимиром Зеленским. Он отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее из-за "проблемы" с главой киевского режима.
Ключевые тезисы:
  • его обещание закончить войну на Украине за 24 часа было "сарказмом";
  • урегулирование кризиса не было таким простым, как он рассчитывал;
«

"Я очень удивлен: я думал, урегулирование будет проще".

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Дональд Трамп
президент США
  • он не обсуждал с Зеленским вопрос установления режима прекращения огня;
  • Трамп напрямую не ответил на вопрос о выделении дополнительной помощи Украине: "Посмотрим, что будет";
  • США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов ПВО Patriot;
«

"Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них".

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Дональд Трамп
президент США
  • он не сомневается в стремлении Владимира Путина добиться мирного урегулирования;
  • американский лидер анонсировал предстоящий разговор с президентом России, не уточнив сроки.
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Вчера, 14:53
О проблемах в урегулировании конфликта из-за Зеленского Трамп говорил и ранее. Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. Глава государства тогда заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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Дональд ТрампНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГаагаУкраинаВ миреСША
 
 
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