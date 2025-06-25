https://ria.ru/20250625/tram-2025383958.html

Трамп пригрозил повторить атаку на Иран

Трамп пригрозил повторить атаку на Иран - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп пригрозил повторить атаку на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:14:00+03:00

2025-06-25T17:14:00+03:00

2025-06-25T17:27:00+03:00

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам."Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.Тегеран неоднократно отвергал заявления о том, что в республике планируют разработку ядерного оружия.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/minzdrav-2025382405.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте