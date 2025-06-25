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ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/svo-2025349840.html
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР менее чем за трое суток, закрепившись в нем, штурмовики развернули российские флаги и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:12:00+03:00
2025-06-25T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
ялта
донецкая народная республика
запорожье
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР менее чем за трое суток, закрепившись в нем, штурмовики развернули российские флаги и провели зачистку зданий, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе наступления военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады менее чем за трое суток установили полный контроль над посёлком, выбив украинских националистов. Закрепившись в населенном пункте, штурмовики развернули российские флаги и провели зачистку всех зданий. Инженерно-сапёрные группы разминировали участки местность и прилегающую территорию к поселку", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что освобождение Ялты стало уже третьим успешным эпизодом в наступательной операции группировки "Восток" за последние пять суток — ранее под контроль были взяты населённые пункты Запорожье и Перебудова Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ялта
донецкая народная республика
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Кадры боев за населенный пункт Ялта в ДНР
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Ялта в ДНР, об освобождении которого министерство сообщило сегодня
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ялта, донецкая народная республика, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ялта, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР

Минобороны: ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР менее чем за трое суток, закрепившись в нем, штурмовики развернули российские флаги и провели зачистку зданий, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе наступления военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады менее чем за трое суток установили полный контроль над посёлком, выбив украинских националистов. Закрепившись в населенном пункте, штурмовики развернули российские флаги и провели зачистку всех зданий. Инженерно-сапёрные группы разминировали участки местность и прилегающую территорию к поселку", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что освобождение Ялты стало уже третьим успешным эпизодом в наступательной операции группировки "Восток" за последние пять суток — ранее под контроль были взяты населённые пункты Запорожье и Перебудова Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯлтаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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