https://ria.ru/20250625/svo-2025349840.html
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР менее чем за трое суток, закрепившись в нем, штурмовики развернули российские флаги и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:12:00+03:00
2025-06-25T15:12:00+03:00
2025-06-25T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Ялта в ДНР менее чем за трое суток, закрепившись в нем, штурмовики развернули российские флаги и провели зачистку зданий, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе наступления военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады менее чем за трое суток установили полный контроль над посёлком, выбив украинских националистов. Закрепившись в населенном пункте, штурмовики развернули российские флаги и провели зачистку всех зданий. Инженерно-сапёрные группы разминировали участки местность и прилегающую территорию к поселку", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что освобождение Ялты стало уже третьим успешным эпизодом в наступательной операции группировки "Восток" за последние пять суток — ранее под контроль были взяты населённые пункты Запорожье и Перебудова Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры боев за населенный пункт Ялта в ДНР
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Ялта в ДНР, об освобождении которого министерство сообщило сегодня
2025-06-25T15:12
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ялта, донецкая народная республика, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ялта, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР
Минобороны: ВС России развернули флаги в селе Ялта в ДНР