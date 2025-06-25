https://ria.ru/20250625/sud-2025386011.html

В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии

В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии - РИА Новости, 25.06.2025

В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии

Суд в Москве приговорил Илью Васильева к 8 годам лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:16:00+03:00

2025-06-25T17:16:00+03:00

2025-06-25T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил Илью Васильева к 8 годам лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе СК РФ. Следствием и судом установлено, что Васильев разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, в которых, согласно заключению экспертизы, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на Украине. Его признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. "Приговором суда Васильеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов… сроком на 4 года", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет про программиста, основателя "Гражданской школы хакеров" Илью Васильева.

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)