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В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии
В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии - РИА Новости, 25.06.2025
В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии
Суд в Москве приговорил Илью Васильева к 8 годам лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:16:00+03:00
2025-06-25T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил Илью Васильева к 8 годам лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе СК РФ. Следствием и судом установлено, что Васильев разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, в которых, согласно заключению экспертизы, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на Украине. Его признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. "Приговором суда Васильеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов… сроком на 4 года", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет про программиста, основателя "Гражданской школы хакеров" Илью Васильева.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве осудили основателя "школы хакеров" за фейки о российской армии
Суд в Москве приговорил программиста Васильева к 8 годам за фейки о ВС России