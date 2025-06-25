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Суд заочно приговорил сооснователя "Диссернета" к пяти годам колонии - РИА Новости, 25.06.2025
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15:02 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sud-2025347178.html
Суд заочно приговорил сооснователя "Диссернета" к пяти годам колонии
Суд заочно приговорил сооснователя "Диссернета" к пяти годам колонии - РИА Новости, 25.06.2025
Суд заочно приговорил сооснователя "Диссернета" к пяти годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина* (признан иноагентом) по обвинению в финансировании... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:02:00+03:00
2025-06-25T15:02:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина* (признан иноагентом) по обвинению в финансировании экстремистской деятельности, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. "Суд приговорил к пяти годам лишения свободы годам заочно", - сказал собеседник агентства. Гособвинение просило Заякину* именно такого наказания - 5 лет колонии общего режима. Заякина* обвиняют по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности", которая грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. По версии следствия, он перевел деньги на счет ФБК** (организация признана в России экстремистской и ликвидирована). В августе 2022 года следствие просило Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, через два месяца Заякин* был объявлен в розыск. "Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.*признан иноагентом**организация признана в России экстремистской и ликвидирована
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд заочно приговорил сооснователя "Диссернета" к пяти годам колонии

Суд заочно приговорил сооснователя "Диссернета" Заякина к пяти годам колонии

CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова / Андрей Заякин*
Андрей Заякин* - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова /
Андрей Заякин*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина* (признан иноагентом) по обвинению в финансировании экстремистской деятельности, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Суд приговорил к пяти годам лишения свободы годам заочно", - сказал собеседник агентства.
Гособвинение просило Заякину* именно такого наказания - 5 лет колонии общего режима.
Заякина* обвиняют по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности", которая грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. По версии следствия, он перевел деньги на счет ФБК** (организация признана в России экстремистской и ликвидирована). В августе 2022 года следствие просило Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, через два месяца Заякин* был объявлен в розыск.
"Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.
*признан иноагентом
**организация признана в России экстремистской и ликвидирована
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