https://ria.ru/20250625/sud-2025268430.html

Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа

Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа - РИА Новости, 25.06.2025

Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа

Таганский суд Москвы 12 августа рассмотрит административные протоколы, составленные в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD за... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:21:00+03:00

2025-06-25T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы 12 августа рассмотрит административные протоколы, составленные в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD за пропаганду в сети ЛГБТ-отношений* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение административных протоколов, составленных в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD, назначено на 12 августа", - рассказали в суде. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения в сети для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Ранее на обе компании уже составляли протоколы о пропаганде ЛГБТ-отношений*, они получали штрафы.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023064802.html

https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html

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москва, россия, кинопоиск, происшествия