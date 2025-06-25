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Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа - РИА Новости, 25.06.2025
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10:21 25.06.2025 (обновлено: 10:22 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/sud-2025268430.html
Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа
Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа - РИА Новости, 25.06.2025
Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа
Таганский суд Москвы 12 августа рассмотрит административные протоколы, составленные в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD за... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:21:00+03:00
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москва
россия
кинопоиск
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы 12 августа рассмотрит административные протоколы, составленные в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD за пропаганду в сети ЛГБТ-отношений* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение административных протоколов, составленных в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD, назначено на 12 августа", - рассказали в суде. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения в сети для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Ранее на обе компании уже составляли протоколы о пропаганде ЛГБТ-отношений*, они получали штрафы.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023064802.html
https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html
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москва, россия, кинопоиск, происшествия
Москва, Россия, Кинопоиск, Происшествия
Суд рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" 12 августа

Суд 12 августа рассмотрит протоколы против "Кинопоиска" за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы 12 августа рассмотрит административные протоколы, составленные в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD за пропаганду в сети ЛГБТ-отношений* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение административных протоколов, составленных в отношении ООО "Кинопоиск" и Apple Distribution International LTD, назначено на 12 августа", - рассказали в суде.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
16 июня, 10:40
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения в сети для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Ранее на обе компании уже составляли протоколы о пропаганде ЛГБТ-отношений*, они получали штрафы.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
5 июня, 11:00
 
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