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Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков - РИА Новости, 25.06.2025
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10:14 25.06.2025 (обновлено: 10:17 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/sud-2025266930.html
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков - РИА Новости, 25.06.2025
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков
Житель Саранска, незаконно оформивший и продавший 105 онлайн-кошельков, осужден на 1 год 10 месяцев исправительных работ, сообщило МВД Медиа. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:14:00+03:00
2025-06-25T10:17:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Житель Саранска, незаконно оформивший и продавший 105 онлайн-кошельков, осужден на 1 год 10 месяцев исправительных работ, сообщило МВД Медиа. Установлено, что мужчина нашёл в интернете паспортные данные реальных граждан, проживающих в различных регионах, и заказал у неустановленного лица сим-карты на эти персональные данные. После получения товара через транспортную компанию злоумышленник стал регистрировать "Qiwi кошельки", а затем продавать их по цене от 1 до 2 тысяч рублей. Криминальным бизнесом он занимался с 2022 года по сентябрь 2024 года. Мужчина признан виновным в совершении 105 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму 425 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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происшествия, саранск, россия
Происшествия, Саранск, Россия
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков

Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу 105 онлайн-кошельков

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Житель Саранска, незаконно оформивший и продавший 105 онлайн-кошельков, осужден на 1 год 10 месяцев исправительных работ, сообщило МВД Медиа.
Установлено, что мужчина нашёл в интернете паспортные данные реальных граждан, проживающих в различных регионах, и заказал у неустановленного лица сим-карты на эти персональные данные. После получения товара через транспортную компанию злоумышленник стал регистрировать "Qiwi кошельки", а затем продавать их по цене от 1 до 2 тысяч рублей. Криминальным бизнесом он занимался с 2022 года по сентябрь 2024 года.
Мужчина признан виновным в совершении 105 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму 425 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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