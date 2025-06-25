https://ria.ru/20250625/sud-2025266930.html
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков - РИА Новости, 25.06.2025
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков
Житель Саранска, незаконно оформивший и продавший 105 онлайн-кошельков, осужден на 1 год 10 месяцев исправительных работ, сообщило МВД Медиа. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:14:00+03:00
2025-06-25T10:14:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Житель Саранска, незаконно оформивший и продавший 105 онлайн-кошельков, осужден на 1 год 10 месяцев исправительных работ, сообщило МВД Медиа. Установлено, что мужчина нашёл в интернете паспортные данные реальных граждан, проживающих в различных регионах, и заказал у неустановленного лица сим-карты на эти персональные данные. После получения товара через транспортную компанию злоумышленник стал регистрировать "Qiwi кошельки", а затем продавать их по цене от 1 до 2 тысяч рублей. Криминальным бизнесом он занимался с 2022 года по сентябрь 2024 года. Мужчина признан виновным в совершении 105 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму 425 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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происшествия, саранск, россия
Происшествия, Саранск, Россия
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу онлайн-кошельков
Жителя Саранска осудили за незаконное оформление и продажу 105 онлайн-кошельков