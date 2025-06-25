https://ria.ru/20250625/stubb-2025277848.html
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада - РИА Новости, 25.06.2025
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада
Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:00:00+03:00
2025-06-25T11:00:00+03:00
2025-06-25T11:15:00+03:00
в мире
финляндия
гаага
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f9606507af3444c032aa787b6f9d3a33.jpg
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный", - сказал Стубб журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге. Он добавил, что в настоящий момент наблюдается изменение мирового порядка. "Это очень похоже на момент, который мы наблюдали после Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. И, конечно, после Первой мировой войны мы ошиблись. После Второй мировой войны баланс был более или менее правильным. А после холодной войны, я думаю, мы стали интеллектуально ленивыми", - сказал Стубб. Говоря о начавшемся саммите НАТО, Стубб заявил, что эта встреча станет "исторической". Одной из причин тому, как утверждает Стубб, является то, что альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
https://ria.ru/20250625/nato-2025268107.html
финляндия
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bad416f9f6b222de20d55fd9c3f1f2a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, гаага, нато
В мире, Финляндия, Гаага, НАТО
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада
Стубб: время западного доминирования закончилось
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный", - сказал Стубб журналистам по прибытии на саммит НАТО
в Гааге
.
Он добавил, что в настоящий момент наблюдается изменение мирового порядка.
"Это очень похоже на момент, который мы наблюдали после Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. И, конечно, после Первой мировой войны мы ошиблись. После Второй мировой войны баланс был более или менее правильным. А после холодной войны, я думаю, мы стали интеллектуально ленивыми", - сказал Стубб.
Говоря о начавшемся саммите НАТО, Стубб заявил, что эта встреча станет "исторической". Одной из причин тому, как утверждает Стубб, является то, что альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны.