https://ria.ru/20250625/stubb-2025277848.html

"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада

"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада - РИА Новости, 25.06.2025

"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада

Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:00:00+03:00

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный", - сказал Стубб журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге. Он добавил, что в настоящий момент наблюдается изменение мирового порядка. "Это очень похоже на момент, который мы наблюдали после Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. И, конечно, после Первой мировой войны мы ошиблись. После Второй мировой войны баланс был более или менее правильным. А после холодной войны, я думаю, мы стали интеллектуально ленивыми", - сказал Стубб. Говоря о начавшемся саммите НАТО, Стубб заявил, что эта встреча станет "исторической". Одной из причин тому, как утверждает Стубб, является то, что альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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в мире, финляндия, гаага, нато