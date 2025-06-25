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"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада - РИА Новости, 25.06.2025
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11:00 25.06.2025 (обновлено: 11:15 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/stubb-2025277848.html
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада - РИА Новости, 25.06.2025
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада
Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:00:00+03:00
2025-06-25T11:15:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный", - сказал Стубб журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге. Он добавил, что в настоящий момент наблюдается изменение мирового порядка. "Это очень похоже на момент, который мы наблюдали после Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. И, конечно, после Первой мировой войны мы ошиблись. После Второй мировой войны баланс был более или менее правильным. А после холодной войны, я думаю, мы стали интеллектуально ленивыми", - сказал Стубб. Говоря о начавшемся саммите НАТО, Стубб заявил, что эта встреча станет "исторической". Одной из причин тому, как утверждает Стубб, является то, что альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
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в мире, финляндия, гаага, нато
В мире, Финляндия, Гаага, НАТО
"Время закончилось". Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада

Стубб: время западного доминирования закончилось

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Время западного доминирования закончилось, мир движется к большей многополярности, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный", - сказал Стубб журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Он добавил, что в настоящий момент наблюдается изменение мирового порядка.
"Это очень похоже на момент, который мы наблюдали после Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. И, конечно, после Первой мировой войны мы ошиблись. После Второй мировой войны баланс был более или менее правильным. А после холодной войны, я думаю, мы стали интеллектуально ленивыми", - сказал Стубб.
Говоря о начавшемся саммите НАТО, Стубб заявил, что эта встреча станет "исторической". Одной из причин тому, как утверждает Стубб, является то, что альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны.
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