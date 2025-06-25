https://ria.ru/20250625/starmer-2025233099.html

В Британии раскрыли гнусный план Стармера в отношении России

В Британии раскрыли гнусный план Стармера в отношении России - РИА Новости, 25.06.2025

В Британии раскрыли гнусный план Стармера в отношении России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер передаст ракеты Украине, оплатив их процентами по замороженным российским активам, пишет британская газета The... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:27:00+03:00

2025-06-25T02:27:00+03:00

2025-06-25T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер передаст ракеты Украине, оплатив их процентами по замороженным российским активам, пишет британская газета The Guardian."Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам", — говорится в материале.По словам британского премьера, Великобритания отправит 350 современных ракет ПВО, заплатив 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов) за счет процентов от замороженных активов России."Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использовала средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева", — отмечает издание.Ранее в преддверии саммита НАТО премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорился с Владимиром Зеленским о тесном сотрудничестве в сфере военного производства между Великобританией и Украиной.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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https://ria.ru/20250608/starmer-2021636588.html

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в мире, россия, великобритания, украина, кир стармер, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато, g7