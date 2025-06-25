https://ria.ru/20250625/ssha-2025378828.html

США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico

США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 26.06.2025

США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico

Американский конгресс намерен рассмотреть возможность ужесточения санкций против России после утверждения так называемого налогового законопроекта президента... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-25T16:59:00+03:00

2025-06-25T16:59:00+03:00

2025-06-26T00:26:00+03:00

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нато

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американский конгресс намерен рассмотреть возможность ужесточения санкций против России после утверждения так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, об этом, по данным Politico, уведомил союзников по НАТО госсекретарь Марко Рубио. По информации издания, Рубио сообщил об этом в ходе закрытого ужина во вторник, перед основным заседанием саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как утверждает издание, удивила часть присутствующих, так как в личных беседах госсекретарь резче критиковал Кремль.

https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html

сша

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2025

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в мире, сша, россия, гаага, марко рубио, дональд трамп, нато