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США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 26.06.2025
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16:59 25.06.2025 (обновлено: 00:26 26.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ssha-2025378828.html
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico - РИА Новости, 26.06.2025
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico
Американский конгресс намерен рассмотреть возможность ужесточения санкций против России после утверждения так называемого налогового законопроекта президента... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-25T16:59:00+03:00
2025-06-26T00:26:00+03:00
в мире
сша
россия
гаага
марко рубио
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американский конгресс намерен рассмотреть возможность ужесточения санкций против России после утверждения так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, об этом, по данным Politico, уведомил союзников по НАТО госсекретарь Марко Рубио. По информации издания, Рубио сообщил об этом в ходе закрытого ужина во вторник, перед основным заседанием саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как утверждает издание, удивила часть присутствующих, так как в личных беседах госсекретарь резче критиковал Кремль.
https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html
сша
россия
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в мире, сша, россия, гаага, марко рубио, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Гаага, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico

Politico: конгресс США намерен изучить вопрос ужесточения санкций против России

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американский конгресс намерен рассмотреть возможность ужесточения санкций против России после утверждения так называемого налогового законопроекта президента США Дональда Трампа, об этом, по данным Politico, уведомил союзников по НАТО госсекретарь Марко Рубио.
По информации издания, Рубио сообщил об этом в ходе закрытого ужина во вторник, перед основным заседанием саммита НАТО в Гааге. Эта позиция, как утверждает издание, удивила часть присутствующих, так как в личных беседах госсекретарь резче критиковал Кремль.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
США не готовы к ослаблению санкций против Ирана, заявил Госдеп
24 июня, 21:39
 
В миреСШАРоссияГаагаМарко РубиоДональд ТрампНАТО
 
 
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