https://ria.ru/20250625/ssha-2025372774.html
США назначили нового замглавы посольства в Москве
США назначили нового замглавы посольства в Москве - РИА Новости, 25.06.2025
США назначили нового замглавы посольства в Москве
США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:49:00+03:00
2025-06-25T16:49:00+03:00
2025-06-25T16:49:00+03:00
в мире
сша
москва
центральная азия
линн трейси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025371462_0:146:995:705_1920x0_80_0_0_7b4363f3310cf32b6b17ae51f78a2655.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. "Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии", - говорится в сообщении. Дайкхаус – опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США. До прибытия в Москву он занимал должность первого заместителя директора бюро эксплуатации зарубежных зданий госдепартамента США и руководящие должности в бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. Ранее работал в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане. "Мы очень высоко ценим, что заместитель главы миссии г-н Дайкхаус присоединился к нашей команде в этот важный момент в отношениях между США и Россией", - подчеркнули в посольстве. В середине июня посол США в России Линн Трейси рассказала, что скоро покинет свою должность и завершит дипломатическую карьеру.
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369489.html
сша
москва
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025371462_0:53:995:799_1920x0_80_0_0_133e1d1d88e466f45693adb8386723e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, центральная азия, линн трейси
В мире, США, Москва, Центральная Азия, Линн Трейси
США назначили нового замглавы посольства в Москве
США назначили Дайкхауса новым замглавы посольства в Москве