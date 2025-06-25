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США назначили нового замглавы посольства в Москве - РИА Новости, 25.06.2025
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16:49 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ssha-2025372774.html
США назначили нового замглавы посольства в Москве
США назначили нового замглавы посольства в Москве - РИА Новости, 25.06.2025
США назначили нового замглавы посольства в Москве
США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:49:00+03:00
2025-06-25T16:49:00+03:00
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сша
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центральная азия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. "Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии", - говорится в сообщении. Дайкхаус – опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США. До прибытия в Москву он занимал должность первого заместителя директора бюро эксплуатации зарубежных зданий госдепартамента США и руководящие должности в бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. Ранее работал в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане. "Мы очень высоко ценим, что заместитель главы миссии г-н Дайкхаус присоединился к нашей команде в этот важный момент в отношениях между США и Россией", - подчеркнули в посольстве. В середине июня посол США в России Линн Трейси рассказала, что скоро покинет свою должность и завершит дипломатическую карьеру.
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369489.html
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в мире, сша, москва, центральная азия, линн трейси
В мире, США, Москва, Центральная Азия, Линн Трейси
США назначили нового замглавы посольства в Москве

США назначили Дайкхауса новым замглавы посольства в Москве

© Фото : Посольство США в России/TelegramДуглас Дайкхаус
Дуглас Дайкхаус - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Посольство США в России/Telegram
Дуглас Дайкхаус. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
"Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии", - говорится в сообщении.
Дайкхаус – опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США. До прибытия в Москву он занимал должность первого заместителя директора бюро эксплуатации зарубежных зданий госдепартамента США и руководящие должности в бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. Ранее работал в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане.
"Мы очень высоко ценим, что заместитель главы миссии г-н Дайкхаус присоединился к нашей команде в этот важный момент в отношениях между США и Россией", - подчеркнули в посольстве.
В середине июня посол США в России Линн Трейси рассказала, что скоро покинет свою должность и завершит дипломатическую карьеру.
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