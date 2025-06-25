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США назначили нового замглавы посольства в Москве

США назначили нового замглавы посольства в Москве - РИА Новости, 25.06.2025

США назначили нового замглавы посольства в Москве

США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:49:00+03:00

2025-06-25T16:49:00+03:00

2025-06-25T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США назначили нового замглавы посольства в Москве, им стал Дуглас Дайкхаус, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. "Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии", - говорится в сообщении. Дайкхаус – опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы в дипломатической службе США. До прибытия в Москву он занимал должность первого заместителя директора бюро эксплуатации зарубежных зданий госдепартамента США и руководящие должности в бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. Ранее работал в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане. "Мы очень высоко ценим, что заместитель главы миссии г-н Дайкхаус присоединился к нашей команде в этот важный момент в отношениях между США и Россией", - подчеркнули в посольстве. В середине июня посол США в России Линн Трейси рассказала, что скоро покинет свою должность и завершит дипломатическую карьеру.

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