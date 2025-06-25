https://ria.ru/20250625/ssha-2025273303.html

США дали Израилю свободу действий, если Иран нарушит перемирие, пишет WP

США дали Израилю свободу действий, если Иран нарушит перемирие, пишет WP - РИА Новости, 25.06.2025

США дали Израилю свободу действий, если Иран нарушит перемирие, пишет WP

Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:47:00+03:00

2025-06-25T10:47:00+03:00

2025-06-25T10:47:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если Иран нарушит перемирие, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "В рамках соглашения правительство США также предложило Израилю "негласную договоренность" о том, что у него будет свобода действий для ответа на нарушение Ираном соглашения", - говорится в материале газеты. По данным издания, заявлению Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном предшествовала "пара продолжительных телефонных разговоров" - между госсекретарем США Марко Рубио и израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, а затем между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/tramp-2025069662.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте