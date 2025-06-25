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Пашинян заявил о срыве "криминально-клерикального" плана захвата власти - РИА Новости, 25.06.2025
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09:59 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sryv-2025262860.html
Пашинян заявил о срыве "криминально-клерикального" плана захвата власти
Пашинян заявил о срыве "криминально-клерикального" плана захвата власти - РИА Новости, 25.06.2025
Пашинян заявил о срыве "криминально-клерикального" плана захвата власти
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали "криминально-олигархически-клерикальный" план захвата власти в стране. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:59:00+03:00
2025-06-25T09:59:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали "криминально-олигархически-клерикальный" план захвата власти в стране. "Сотрудники правоохранительных органов предотвратили масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти", - написал Пашинян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В среду Следственный комитет Армении заявил, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, готовило теракты и захват власти. В частности утверждается, что участники движения якобы приобрели необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти и "планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были поставлены конкретные задачи". Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян заявил о срыве "криминально-клерикального" плана захвата власти

Пашинян: правоохранительные органы сорвали план захвата власти в Армении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали "криминально-олигархически-клерикальный" план захвата власти в стране.
"Сотрудники правоохранительных органов предотвратили масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти", - написал Пашинян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
Вчера, 13:23
В среду Следственный комитет Армении заявил, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, готовило теракты и захват власти. В частности утверждается, что участники движения якобы приобрели необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти и "планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были поставлены конкретные задачи".
Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
* запрещена в РФ как экстремистская
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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