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Правительство расширило список болезней, запрещающих содержание под стражей - РИА Новости, 25.06.2025
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13:47 25.06.2025 (обновлено: 13:49 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/spisok-2025324842.html
Правительство расширило список болезней, запрещающих содержание под стражей
Правительство расширило список болезней, запрещающих содержание под стражей - РИА Новости, 25.06.2025
Правительство расширило список болезней, запрещающих содержание под стражей
Кабмин расширил перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:47:00+03:00
2025-06-25T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кабмин расширил перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. В перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, включены новые позиции. Постановление об этом подписано. Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, Уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде. Ряд позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней. В частности, в обновленном перечне среди заболеваний значится многоплодная беременность, недостаточный рост плода, требующий медпомощи матери, предлежание плаценты у беременных, ишемическая болезнь сердца, болезни перикарда, различные болезни клапанов сердца, болезнь Паркинсона, эпилепсия, астма, фиброз и цирроз печени, артрит, подагра, артроз, остеопороз, мочекаменная болезнь, врожденный ихтиоз, пузырчатка обыкновенная, дерматит герпетиформный, буллезный эпидермолиз, врожденные аномалии системы кровообращения и костно-мышечной системы. "Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру (по решению суда, дознавателя или следователя)", - уточнили в кабмине.
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правительство рф, общество, россия
Правительство РФ, Общество, Россия
Правительство расширило список болезней, запрещающих содержание под стражей

Кабмин расширил перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кабмин расширил перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. В перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, включены новые позиции. Постановление об этом подписано.
Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, Уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.
Ряд позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней.
В частности, в обновленном перечне среди заболеваний значится многоплодная беременность, недостаточный рост плода, требующий медпомощи матери, предлежание плаценты у беременных, ишемическая болезнь сердца, болезни перикарда, различные болезни клапанов сердца, болезнь Паркинсона, эпилепсия, астма, фиброз и цирроз печени, артрит, подагра, артроз, остеопороз, мочекаменная болезнь, врожденный ихтиоз, пузырчатка обыкновенная, дерматит герпетиформный, буллезный эпидермолиз, врожденные аномалии системы кровообращения и костно-мышечной системы.
"Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру (по решению суда, дознавателя или следователя)", - уточнили в кабмине.
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