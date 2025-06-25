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"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП - РИА Новости, 25.06.2025
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП
Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота"... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:19:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов. В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн. Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Совкомфлот
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП
Тонковидов: "Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов по СМП