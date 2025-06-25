Рейтинг@Mail.ru
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:19 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sovkomflot-2025245571.html
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП - РИА Новости, 25.06.2025
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП
Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота"... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:19:00+03:00
2025-06-25T07:19:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
совкомфлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/68/1558206814_0:87:1991:1207_1920x0_80_0_0_3338635e882c61bba1728675f30026c9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов. В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн. Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html
https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/68/1558206814_134:0:1858:1293_1920x0_80_0_0_8f5d8e1eec92b7b0f2818c8e804718d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, совкомфлот
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Совкомфлот
"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП

Тонковидов: "Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов по СМП

© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов.
Беспилотный грузовик, на котором приехал на ПМЭФ глава Камаза Когогин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике
18 июня, 10:16
В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Беспилотный грузовик КАМАЗ 5490 Маяк-2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
17 июня, 11:50
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСовкомфлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала