https://ria.ru/20250625/sovkomflot-2025245571.html

"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП

"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП - РИА Новости, 25.06.2025

"Совкомфлот" за год перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов через СМП

Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота"... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов. В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн. Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html

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