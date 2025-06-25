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Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте - РИА Новости, 25.06.2025
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02:18 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/soobscheniya-2025232580.html
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте
Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в которых он поздравил американского лидера с "решительными"... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:18:00+03:00
2025-06-25T02:18:00+03:00
в мире
гаага
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марк рютте
дональд трамп
нато
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в которых он поздравил американского лидера с "решительными" действиями в Иране и заявил, что Европа заплатит по-крупному.В сообщении Рютте, которая Трамп разместил в своей соцсети Truth Social, он назвал действия Штатов против Тегерана "необычайными". Генсек НАТО высказался, что никто не решился бы на такой шаг."Это делает нас безопаснее", — написал Рютте.Затем он сообщил хозяину Белого дома, что того ждет "большой успех" в Гааге, и о том, что Европа "заплатит большую цену". Речь в данном случае шла о саммите НАТО, на котором страны-члены альянса подпишут соглашение о росте расходов на оборону до пяти процентов от ВВП.НАТО и сам Рютте подтвердили подлинность сообщений, отправленных через мессенджер SignalСаммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.
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в мире, гаага, сша, иран, марк рютте, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, США, Иран, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте

Трамп показал личные сообщения Рютте о том, что Европе придется много заплатить

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в которых он поздравил американского лидера с "решительными" действиями в Иране и заявил, что Европа заплатит по-крупному.
В сообщении Рютте, которая Трамп разместил в своей соцсети Truth Social, он назвал действия Штатов против Тегерана "необычайными". Генсек НАТО высказался, что никто не решился бы на такой шаг.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине
01:37
«
"Это делает нас безопаснее", — написал Рютте.
Затем он сообщил хозяину Белого дома, что того ждет "большой успех" в Гааге, и о том, что Европа "заплатит большую цену". Речь в данном случае шла о саммите НАТО, на котором страны-члены альянса подпишут соглашение о росте расходов на оборону до пяти процентов от ВВП.
НАТО и сам Рютте подтвердили подлинность сообщений, отправленных через мессенджер Signal
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Лидер американских демократов раскритиковал администрацию Трампа
Вчера, 20:48
 
В миреГаагаСШАИранМарк РюттеДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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