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Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте
Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в которых он поздравил американского лидера с "решительными"... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:18:00+03:00
2025-06-25T02:18:00+03:00
2025-06-25T02:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в которых он поздравил американского лидера с "решительными" действиями в Иране и заявил, что Европа заплатит по-крупному.В сообщении Рютте, которая Трамп разместил в своей соцсети Truth Social, он назвал действия Штатов против Тегерана "необычайными". Генсек НАТО высказался, что никто не решился бы на такой шаг."Это делает нас безопаснее", — написал Рютте.Затем он сообщил хозяину Белого дома, что того ждет "большой успех" в Гааге, и о том, что Европа "заплатит большую цену". Речь в данном случае шла о саммите НАТО, на котором страны-члены альянса подпишут соглашение о росте расходов на оборону до пяти процентов от ВВП.НАТО и сам Рютте подтвердили подлинность сообщений, отправленных через мессенджер SignalСаммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.
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в мире, гаага, сша, иран, марк рютте, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, США, Иран, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте
Трамп показал личные сообщения Рютте о том, что Европе придется много заплатить