https://ria.ru/20250625/sol-2025235855.html

Врач рассказала, как отказаться от соли

Врач рассказала, как отказаться от соли - РИА Новости, 25.06.2025

Врач рассказала, как отказаться от соли

Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T03:08:00+03:00

2025-06-25T03:08:00+03:00

2025-06-25T03:08:00+03:00

общество

юлия сластен

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса даже без специи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "При отказе от соли адаптация вкусовых рецепторов происходит достаточно быстро: уже через две недели вы перестанете ощущать, что еда пресная. Начнете различать настоящие вкусы продуктов", - сказала Сластен. Врач предупредила, что соль вызывает пищевую зависимость, а это крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин. В связи с этим соль, как и любой другой продукт, следует употреблять разумно и умеренно — не более 10-12 граммов в сутки.

https://ria.ru/20250621/eda-2024433549.html

https://ria.ru/20250618/sol-2023453455.html

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общество, юлия сластен