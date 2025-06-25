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Врач рассказала, как отказаться от соли - РИА Новости, 25.06.2025
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03:08 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sol-2025235855.html
Врач рассказала, как отказаться от соли
Врач рассказала, как отказаться от соли - РИА Новости, 25.06.2025
Врач рассказала, как отказаться от соли
Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:08:00+03:00
2025-06-25T03:08:00+03:00
общество
юлия сластен
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса даже без специи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "При отказе от соли адаптация вкусовых рецепторов происходит достаточно быстро: уже через две недели вы перестанете ощущать, что еда пресная. Начнете различать настоящие вкусы продуктов", - сказала Сластен. Врач предупредила, что соль вызывает пищевую зависимость, а это крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин. В связи с этим соль, как и любой другой продукт, следует употреблять разумно и умеренно — не более 10-12 граммов в сутки.
https://ria.ru/20250621/eda-2024433549.html
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общество, юлия сластен
Общество, Юлия Сластен
Врач рассказала, как отказаться от соли

Врач Сластен: отказ от соли проходит через избавление от пищевой зависимости

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости, для этого достаточно две недели не есть соль, и блюда вновь приобретут былую яркость вкуса даже без специи, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
"При отказе от соли адаптация вкусовых рецепторов происходит достаточно быстро: уже через две недели вы перестанете ощущать, что еда пресная. Начнете различать настоящие вкусы продуктов", - сказала Сластен.
Порошок куркумы - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить соль в блюдах
21 июня, 03:33
Врач предупредила, что соль вызывает пищевую зависимость, а это крайне опасно для пациентов с отеками, гипертонией и заболеваниями почек, а также для беременных женщин.
В связи с этим соль, как и любой другой продукт, следует употреблять разумно и умеренно — не более 10-12 граммов в сутки.
Соль - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Врач назвала допустимую норму соли в день
18 июня, 03:16
 
ОбществоЮлия Сластен
 
 
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