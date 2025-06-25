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Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ - РИА Новости, 25.06.2025
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ
Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:25:00+03:00
2025-06-25T15:25:00+03:00
2025-06-25T15:25:00+03:00
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сергей кравцов
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госдума рф
в мире
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех лет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время правительственного часа в Госдуме. "Здесь есть определенные сложности и проблемы: в изложении исторического материала, несоответствии принципам историзма и объективности при рассмотрении истории в ряде государств. Прежде всего, это касается нашего общего прошлого - период пребывания территории республик в составе Советского союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России", - сказал министр. Кравцов добавил, что Минпросвещения РФ ведет переговоры с профильными министрами стран СНГ для создания единых подходов к трактовке исторического прошлого.
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россия, ссср, сергей кравцов, снг, госдума рф, в мире, создание в россии нового учебника по истории
Россия, СССР, Сергей Кравцов, СНГ, Госдума РФ, В мире, Создание в России нового учебника по истории
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ
Кравцов: учебники истории в СНГ формируют негативное отношение к России