https://ria.ru/20250625/sng-2025353849.html

Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ

Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ - РИА Новости, 25.06.2025

Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ

Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:25:00+03:00

2025-06-25T15:25:00+03:00

2025-06-25T15:25:00+03:00

россия

ссср

сергей кравцов

снг

госдума рф

в мире

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех лет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время правительственного часа в Госдуме. "Здесь есть определенные сложности и проблемы: в изложении исторического материала, несоответствии принципам историзма и объективности при рассмотрении истории в ряде государств. Прежде всего, это касается нашего общего прошлого - период пребывания территории республик в составе Советского союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России", - сказал министр. Кравцов добавил, что Минпросвещения РФ ведет переговоры с профильными министрами стран СНГ для создания единых подходов к трактовке исторического прошлого.

https://ria.ru/20250622/putin-2024651938.html

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россия, ссср, сергей кравцов, снг, госдума рф, в мире, создание в россии нового учебника по истории