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Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ - РИА Новости, 25.06.2025
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15:25 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sng-2025353849.html
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ - РИА Новости, 25.06.2025
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ
Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:25:00+03:00
2025-06-25T15:25:00+03:00
россия
ссср
сергей кравцов
снг
госдума рф
в мире
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех лет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время правительственного часа в Госдуме. "Здесь есть определенные сложности и проблемы: в изложении исторического материала, несоответствии принципам историзма и объективности при рассмотрении истории в ряде государств. Прежде всего, это касается нашего общего прошлого - период пребывания территории республик в составе Советского союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России", - сказал министр. Кравцов добавил, что Минпросвещения РФ ведет переговоры с профильными министрами стран СНГ для создания единых подходов к трактовке исторического прошлого.
https://ria.ru/20250622/putin-2024651938.html
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россия, ссср, сергей кравцов, снг, госдума рф, в мире, создание в россии нового учебника по истории
Россия, СССР, Сергей Кравцов, СНГ, Госдума РФ, В мире, Создание в России нового учебника по истории
Кравцов высказался об учебниках истории в странах СНГ

Кравцов: учебники истории в СНГ формируют негативное отношение к России

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Учебники истории в странах СНГ в негативном ключе интерпретируют период нахождения республик в составе СССР и формируют необъективное отношение к России тех лет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время правительственного часа в Госдуме.
"Здесь есть определенные сложности и проблемы: в изложении исторического материала, несоответствии принципам историзма и объективности при рассмотрении истории в ряде государств. Прежде всего, это касается нашего общего прошлого - период пребывания территории республик в составе Советского союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России", - сказал министр.
Кравцов добавил, что Минпросвещения РФ ведет переговоры с профильными министрами стран СНГ для создания единых подходов к трактовке исторического прошлого.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин высказался о прежних учебниках истории
22 июня, 15:28
 
РоссияСССРСергей КравцовСНГГосдума РФВ миреСоздание в России нового учебника по истории
 
 
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