https://ria.ru/20250625/snaypery-2025236346.html

Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении

Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.06.2025

Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении

Снайперы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России на Запорожском направлении способны сбивать из штатной винтовки СВД различные типы украинских... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T03:24:00+03:00

2025-06-25T03:24:00+03:00

2025-06-25T06:35:00+03:00

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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 25 июн – РИА Новости. Снайперы 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России на Запорожском направлении способны сбивать из штатной винтовки СВД различные типы украинских беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Гусар". "На полигоне занимался с молодыми бойцами, которые только стали на должность снайперов. Они получали первые азы снайперского дела… Моя задача — обучить их азам пехотного снайпера, поскольку у них штатное вооружение — это винтовка СВД. Их задача — научиться стрелять и поражать цели на дистанции до 900 метров", — сказал "Гусар". Он отметил, что на данный момент у пехотного снайпера кроме прикрытия штурмовых групп есть еще несколько основных задач, учитывая особенности ситуации на запорожском направлении. "У пехотных снайперов сейчас две задачи. Прикрытие пехотных групп, которые идут на штурм. И вторая – ребята работают ночью по БПЛА. Сбивают "Бабу-ягу", FPV, "мавики". Это их две основные задачи. Потому что, когда эти люди получают правильное обучение и получают правильный боевой навык, они эффективно могут ночью поражать беспилотники разные, разведывательные, наблюдательные, ударные", — рассказал "Гусар".

https://ria.ru/20250624/razvedchiki-2025092470.html

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в мире, технологии, вооруженные силы рф