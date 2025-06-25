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Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка - РИА Новости, 25.06.2025
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20:59 25.06.2025
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Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка
Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка - РИА Новости, 25.06.2025
Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка
Еще порядка 20 хищников находились на открытой территории вокруг владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова в момент нападения на него льва,... РИА Новости, 25.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Еще порядка 20 хищников находились на открытой территории вокруг владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова в момент нападения на него льва, рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По заключениям врачей, у него были повреждены мышцы шеи и грудной полости. В среду Зубкову сделали новую операцию. После этого он написал, что чувствует себя гораздо лучше. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Вокруг было порядка 20 львов. Ни один не поднялся, хотя уже была пролита кровь. Они чувствуют запах крови за километр. Если бы они ринулись, то была бы совсем другая ситуация", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении. По словам представителя зоопарка, нападавший лев после того, как ранил Зубкова, убежал. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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россия, краснодар, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Краснодар, Европа, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка

Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка Зубкова

© Олег Зубков/YoutubeОлег Зубков с донецким львенком Шерханом
Олег Зубков с донецким львенком Шерханом - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Олег Зубков/Youtube
Олег Зубков с донецким львенком Шерханом. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Еще порядка 20 хищников находились на открытой территории вокруг владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова в момент нападения на него льва, рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По заключениям врачей, у него были повреждены мышцы шеи и грудной полости. В среду Зубкову сделали новую операцию. После этого он написал, что чувствует себя гораздо лучше. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
"Вокруг было порядка 20 львов. Ни один не поднялся, хотя уже была пролита кровь. Они чувствуют запах крови за километр. Если бы они ринулись, то была бы совсем другая ситуация", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении.
По словам представителя зоопарка, нападавший лев после того, как ранил Зубкова, убежал.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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РоссияКраснодарЕвропаОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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