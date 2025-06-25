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В Калининграде завели дело после падения дерева на ребенка в детском саду
В Калининграде завели дело после падения дерева на ребенка в детском саду - РИА Новости, 25.06.2025
В Калининграде завели дело после падения дерева на ребенка в детском саду
Уголовное дело о халатности возбуждено в Калининграде после падения дерева на шестилетнего мальчика в детском саду, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:12:00+03:00
2025-06-25T20:12:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Калининграде после падения дерева на шестилетнего мальчика в детском саду, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, должностные лица детского дошкольного учреждения Калининграда проигнорировали прогноз и предупреждение ГО и ЧС региона об усилении ветра до 20 метров в секунду и других неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. В результате во время прогулки на территории детского сада на шестилетнего мальчика из-за резкого порыва ветра упал клен. С травмами ребенок был доставлен в лечебное учреждение, его жизни ничего не угрожает. "Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области по факту получения травмы воспитанником детского сада в результате падения дерева возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК с привлечением специалиста-лесопатолога произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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происшествия, жилье, калининград, россия, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Калининград, Россия, Ленинградский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде завели дело после падения дерева на ребенка в детском саду
В Калининграде завели дело о халатности после падения дерева на ребенка