https://ria.ru/20250625/simonova-2025380619.html

Как Евгения Симонова разошлась с мужем и обрела счастье с бывшим Удовиченко

Как Евгения Симонова разошлась с мужем и обрела счастье с бывшим Удовиченко - РИА Новости, 25.06.2025

Как Евгения Симонова разошлась с мужем и обрела счастье с бывшим Удовиченко

Эту замечательную актрису советские зрители полюбили после выхода на экраны фильмов "В бой идут одни "старики"", "Афоня" и музыкальной сказки "Обыкновенное... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:42:00+03:00

2025-06-25T18:42:00+03:00

2025-06-25T18:42:00+03:00

ленинград

москва

евгения симонова

лариса удовиченко

игорь костолевский

театр имени маяковского

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Эту замечательную актрису советские зрители полюбили после выхода на экраны фильмов "В бой идут одни "старики"", "Афоня" и музыкальной сказки "Обыкновенное чудо". В фильмографии Евгении Симоновой — около 70 работ, и хотя она мечтала о глубоких драматических ролях, режиссеры видели в ней хрупкую и невинную девушку.Несмотря на популярность и удачную карьеру, жизнь актрисы была сложной…Из учительниц в артисткиБудущая актриса родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде, когда Евгения была еще ребенком, ее отцу предложили работу в Москве, и в 1960-х вся семья переехала из Ленинграда в столицу. У Евгении есть родной старший брат — писатель и телеведущий Юрий Вяземский.Сначала девушка не задумывалась о карьере актрисы, она планировала пойти по стопам матери, преподававшей английский язык, и готовилась к поступлению в педагогический институт на филфак.Но затем с первого раза поступила в Щукинское училище. Учеба давалась нелегко, не сразу студентка осознала, что нашла свое призвание: стеснялась выступать перед преподавателями, подумывала даже сменить профессию.К счастью, педагоги не отчислили робкую воспитанницу, разглядев в ней скрытые таланты.После выпуска Симонову приняли в труппу Театра имени Маяковского, где ей очень помогли освоиться старшие коллеги Светлана Немоляева и Игорь Костолевский.Первая роль в кино принесла известностьВ кино Симонова начала сниматься уже с 17 лет на первом курсе, и уже первая роль в картине "В бой идут одни "старики" сделала актрису узнаваемой.Затем роли медсестры Кати в "Афоне" и Принцессы из "Обыкновенного чуда" окончательно превратили артистку в лирическую героиню, а ведь Евгения мечтала о драматических ролях.Правда, образ чистой и невинной девушки принес актрисе всесоюзную известность и любовь. Евгения получала колоссальное количество писем, ее стали узнавать на улице, просили автограф.В 90-е артистка практически исчезла из кино, переключившись на театр, не вписавшись в новый контекст, в моде тогда были роли "интердевочек". Однако в 2000-х актриса вновь вернулась в кинематограф и осталась востребованной, снимаясь в кино и сериалах.Он собрал чемоданы, а она встала на подоконникНа последнем курсе Евгения отправилась на съемки фильма "Пропавшая экспедиция", где повстречала талантливого актера Александра Кайдановского.Между молодыми людьми сразу вспыхнули чувства. Страстный роман коллег по фильму вылился в брак, а вскоре у супругов родилась дочь. К сожалению, уже через несколько месяцев сложный характер Кайдановского дал о себе знать.Все говорили о гениальности Кайдановского, но подчеркивали его сложный характер. Актер любил выпить и совершал порой безумные поступки под влиянием алкоголя.Супруги много ссорились, и однажды Кайдановский собрал чемоданы, намереваясь уйти, а Симонова в отчаянии залезла на подоконник, угрожая спрыгнуть…В окружении Симоновой говорили, что она очень тяжело переживала разрыв с Кайдановским, впала в тяжелейшую депрессию.Муж на год и новая любовьСо своим следующим мужем, актером Дмитрием Полонским, Евгения также познакомилась на съемках фильма "Карантин" в 1983 году. Прожили они вместе всего один год и разбежались.А вот с режиссером Андреем Эшпаем Симонову познакомил Игорь Костолевский.В то время продюсер был женат на Ларисе Удовиченко, но брак дал трещину: поговаривали, что супруг доставал "Маньку-Облигацию" ревностью.Снова судьба свела Евгению Павловну с режиссером, когда тот уже был разведен. Больше они не расставались, хотя и расписываться не спешили: поженились только после рождения общей дочки Маши.Старшая дочь Зоя благосклонно приняла отчима. А в начале 90-х годов умерла близкая подруга Симоновой, актриса Людмила Коршакова. У нее осталась 13-летняя дочь Даша. Артистка оформила опекунство над девочкой и став для нее второй мамой.В начале 2020-х стало известно, что Евгения Симонова перенесла сложную операцию на легких и победила тяжелую болезнь, от которой актриса страдала на протяжении ряда лет, но продолжала играть в театре и сниматься в кино.Сейчас Евгения Симонова сохраняет свой невероятный оптимизм, продолжает заниматься творчеством и иногда появляется на светских мероприятиях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, москва, евгения симонова, лариса удовиченко , игорь костолевский, театр имени маяковского