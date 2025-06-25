Как Евгения Симонова разошлась с мужем и обрела счастье с бывшим Удовиченко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Эту замечательную актрису советские зрители полюбили после выхода на экраны фильмов "В бой идут одни "старики"", "Афоня" и музыкальной сказки "Обыкновенное чудо". В фильмографии Евгении Симоновой — около 70 работ, и хотя она мечтала о глубоких драматических ролях, режиссеры видели в ней хрупкую и невинную девушку.
Несмотря на популярность и удачную карьеру, жизнь актрисы была сложной…
Из учительниц в артистки
Будущая актриса родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде, когда Евгения была еще ребенком, ее отцу предложили работу в Москве, и в 1960-х вся семья переехала из Ленинграда в столицу. У Евгении есть родной старший брат — писатель и телеведущий Юрий Вяземский.
Сначала девушка не задумывалась о карьере актрисы, она планировала пойти по стопам матери, преподававшей английский язык, и готовилась к поступлению в педагогический институт на филфак.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАктриса Евгения Симонова в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" в Московском театре имени Маяковского
Актриса Евгения Симонова в сцене из спектакля "Она в отсутствии любви и смерти" в Московском театре имени Маяковского
Но затем с первого раза поступила в Щукинское училище. Учеба давалась нелегко, не сразу студентка осознала, что нашла свое призвание: стеснялась выступать перед преподавателями, подумывала даже сменить профессию.
К счастью, педагоги не отчислили робкую воспитанницу, разглядев в ней скрытые таланты.
После выпуска Симонову приняли в труппу Театра имени Маяковского, где ей очень помогли освоиться старшие коллеги Светлана Немоляева и Игорь Костолевский.
© РИА Новости / Осипов | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "В бой идут одни "старики"
Кадр из художественного фильма "В бой идут одни "старики"
Первая роль в кино принесла известность
В кино Симонова начала сниматься уже с 17 лет на первом курсе, и уже первая роль в картине "В бой идут одни "старики" сделала актрису узнаваемой.
Затем роли медсестры Кати в "Афоне" и Принцессы из "Обыкновенного чуда" окончательно превратили артистку в лирическую героиню, а ведь Евгения мечтала о драматических ролях.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Афоня"
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Афоня"
Правда, образ чистой и невинной девушки принес актрисе всесоюзную известность и любовь. Евгения получала колоссальное количество писем, ее стали узнавать на улице, просили автограф.
В 90-е артистка практически исчезла из кино, переключившись на театр, не вписавшись в новый контекст, в моде тогда были роли "интердевочек". Однако в 2000-х актриса вновь вернулась в кинематограф и осталась востребованной, снимаясь в кино и сериалах.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгения Симонова и Анатолий Солоницын в кадре из художественного фильма "26 дней из жизни Достоевского"
Евгения Симонова и Анатолий Солоницын в кадре из художественного фильма "26 дней из жизни Достоевского"
Он собрал чемоданы, а она встала на подоконник
На последнем курсе Евгения отправилась на съемки фильма "Пропавшая экспедиция", где повстречала талантливого актера Александра Кайдановского.
Между молодыми людьми сразу вспыхнули чувства. Страстный роман коллег по фильму вылился в брак, а вскоре у супругов родилась дочь. К сожалению, уже через несколько месяцев сложный характер Кайдановского дал о себе знать.
© Одесская киностудия, 1987Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
Все говорили о гениальности Кайдановского, но подчеркивали его сложный характер. Актер любил выпить и совершал порой безумные поступки под влиянием алкоголя.
Супруги много ссорились, и однажды Кайдановский собрал чемоданы, намереваясь уйти, а Симонова в отчаянии залезла на подоконник, угрожая спрыгнуть…
В окружении Симоновой говорили, что она очень тяжело переживала разрыв с Кайдановским, впала в тяжелейшую депрессию.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгения Симонова и Александр Кайдановский в фильме "Рассказ неизвестного человека"
Евгения Симонова и Александр Кайдановский в фильме "Рассказ неизвестного человека"
Муж на год и новая любовь
Со своим следующим мужем, актером Дмитрием Полонским, Евгения также познакомилась на съемках фильма "Карантин" в 1983 году. Прожили они вместе всего один год и разбежались.
А вот с режиссером Андреем Эшпаем Симонову познакомил Игорь Костолевский.
Андрей Эшпай и Евгения Симонова
В то время продюсер был женат на Ларисе Удовиченко, но брак дал трещину: поговаривали, что супруг доставал "Маньку-Облигацию" ревностью.
Снова судьба свела Евгению Павловну с режиссером, когда тот уже был разведен. Больше они не расставались, хотя и расписываться не спешили: поженились только после рождения общей дочки Маши.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародная артистка Евгения Симонова на творческой встрече в малом зале Театра имени Маяковского
Народная артистка Евгения Симонова на творческой встрече в малом зале Театра имени Маяковского
Старшая дочь Зоя благосклонно приняла отчима. А в начале 90-х годов умерла близкая подруга Симоновой, актриса Людмила Коршакова. У нее осталась 13-летняя дочь Даша. Артистка оформила опекунство над девочкой и став для нее второй мамой.
В начале 2020-х стало известно, что Евгения Симонова перенесла сложную операцию на легких и победила тяжелую болезнь, от которой актриса страдала на протяжении ряда лет, но продолжала играть в театре и сниматься в кино.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгения Симонова во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского в Москве
Евгения Симонова во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского в Москве
Сейчас Евгения Симонова сохраняет свой невероятный оптимизм, продолжает заниматься творчеством и иногда появляется на светских мероприятиях.