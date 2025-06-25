https://ria.ru/20250625/shapsha-2025271502.html

Шапша назвал причину кадрового кризиса в России

Шапша назвал причину кадрового кризиса в России - РИА Новости, 25.06.2025

Шапша назвал причину кадрового кризиса в России

Проблема кадрового кризиса в стране заключается не только в демографии, но и в качестве обучения специалистов, заявил губернатор Калужской области, глава... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:37:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Проблема кадрового кризиса в стране заключается не только в демографии, но и в качестве обучения специалистов, заявил губернатор Калужской области, глава комиссии госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Отвечая на вопрос, какова главная причина кадрового кризиса в стране, Шапша отметил, что "не стал бы называть какую-то одну проблему, которая является корнем всего остального". "Но понятно, что есть вопрос демографии, и он связан просто с тем количеством людей, которые сегодня могут быть вовлечены в трудовую деятельность. Мы видим, старшие возраста выбывают постепенно из экономической деятельности, молодых людей не так много, чтобы их в конечном итоге заменить. У нас есть какой-то небольшой лаг по времени, но это на самом деле, поверьте, очень немного времени", - отметил губернатор. Он подчеркнул, что проблема не только в количестве специалистов. "Важен вопрос качества подготовки специалистов, вопрос соответствия тех программ, которые сегодня реализуются в среднем и высшем образовании, тем экономическим запросам, которые есть у предприятий… Поэтому вопрос программ, вопрос качества подготовки, вопрос практикоориентированности этой подготовки. Мы об этом много говорим", - рассказал Шапша. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/rabota-2024113726.html

https://ria.ru/20250622/kadry-2024602744.html

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калужская область, владислав шапша, россия