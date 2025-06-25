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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 25.06.2025 (обновлено: 12:40 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/sever-2025304611.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 25.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:35:00+03:00
2025-06-25T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
алексеевка
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, вооруженные силы украины, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Алексеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныАлексеевка
 
 
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