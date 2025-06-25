https://ria.ru/20250625/sever-2025304611.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 25.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:35:00+03:00

2025-06-25T12:35:00+03:00

2025-06-25T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

алексеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, вооруженные силы украины, алексеевка