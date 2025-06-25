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Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания - РИА Новости, 26.06.2025
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23:30 25.06.2025 (обновлено: 01:15 26.06.2025)
https://ria.ru/20250625/senator-2025467526.html
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания - РИА Новости, 26.06.2025
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает... РИА Новости, 26.06.2025
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2025-06-26T01:15:00+03:00
сша
чак шумер
в мире
нью-йорк (город)
капитолий
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает газета New York Post."Представитель Шумера подтвердил, что сенатор был ненадолго госпитализирован "для перестраховки", но вскоре был выписан и уже вернулся к работе в Капитолии," – передает издание.Как сообщил источник The Post, 74-летнего представителя Демократической партии госпитализировали после того, как у него закружилась голова во время тренировки на велотренажере в спортивном комплексе Сената.Со вторника, 24 июня, многие города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами. В Вашингтоне и Нью-Йорке средняя дневная температура поднялась выше +32 °C.
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сша, чак шумер, в мире, нью-йорк (город), капитолий
США, Чак Шумер, В мире, Нью-Йорк (город), Капитолий
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания

NYP: лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер попал в больницу

© AP Photo / Mariam ZuhaibЧак Шумер
Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Чак Шумер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает газета New York Post.
"Представитель Шумера подтвердил, что сенатор был ненадолго госпитализирован "для перестраховки", но вскоре был выписан и уже вернулся к работе в Капитолии," – передает издание.
Как сообщил источник The Post, 74-летнего представителя Демократической партии госпитализировали после того, как у него закружилась голова во время тренировки на велотренажере в спортивном комплексе Сената.
Со вторника, 24 июня, многие города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами. В Вашингтоне и Нью-Йорке средняя дневная температура поднялась выше +32 °C.
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СШАЧак ШумерВ миреНью-Йорк (город)Капитолий
 
 
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