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Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания - РИА Новости, 26.06.2025
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-25T23:30:00+03:00
2025-06-25T23:30:00+03:00
2025-06-26T01:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает газета New York Post."Представитель Шумера подтвердил, что сенатор был ненадолго госпитализирован "для перестраховки", но вскоре был выписан и уже вернулся к работе в Капитолии," – передает издание.Как сообщил источник The Post, 74-летнего представителя Демократической партии госпитализировали после того, как у него закружилась голова во время тренировки на велотренажере в спортивном комплексе Сената.Со вторника, 24 июня, многие города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами. В Вашингтоне и Нью-Йорке средняя дневная температура поднялась выше +32 °C.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, чак шумер, в мире, нью-йорк (город), капитолий
США, Чак Шумер, В мире, Нью-Йорк (город), Капитолий
Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания
NYP: лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер попал в больницу