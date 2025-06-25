https://ria.ru/20250625/senator-2025467526.html

Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания

Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания - РИА Новости, 26.06.2025

Сенатор Чак Шумер попал в больницу из-за обезвоживания

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-25T23:30:00+03:00

2025-06-25T23:30:00+03:00

2025-06-26T01:15:00+03:00

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер был госпитализирован в местную больницу из-за обезвоживания, вызванного жарой в Вашингтоне, сообщает газета New York Post."Представитель Шумера подтвердил, что сенатор был ненадолго госпитализирован "для перестраховки", но вскоре был выписан и уже вернулся к работе в Капитолии," – передает издание.Как сообщил источник The Post, 74-летнего представителя Демократической партии госпитализировали после того, как у него закружилась голова во время тренировки на велотренажере в спортивном комплексе Сената.Со вторника, 24 июня, многие города на северо-востоке США столкнулись с рекордно высокими температурами. В Вашингтоне и Нью-Йорке средняя дневная температура поднялась выше +32 °C.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024573647.html

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Наталья Макарова

сша, чак шумер, в мире, нью-йорк (город), капитолий