https://ria.ru/20250625/sammit-2025407973.html

В Белоруссии рассказали о повестке саммита ЕЭАС

В Белоруссии рассказали о повестке саммита ЕЭАС - РИА Новости, 25.06.2025

В Белоруссии рассказали о повестке саммита ЕЭАС

В повестке саммита Евразийского экономического союза, который пройдет 26-27 июня в Минске, вопросы евразийской интеграции и стратегические направления ее... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:59:00+03:00

2025-06-25T17:59:00+03:00

2025-06-25T19:32:00+03:00

белоруссия

минск

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. В повестке саммита Евразийского экономического союза, который пройдет 26-27 июня в Минске, вопросы евразийской интеграции и стратегические направления ее развития, развитие взаимодействия с основными партнерами, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера. "Заседание Высшего Евразийского экономического совета и IV Евразийский экономический форум состоятся в Минске 26 и 27 июня. Мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко будет председательствовать на саммите ЕАЭС, а также вместе с другими главами государств примет участие в заседании пленарной сессии форума", - сообщила пресс-служба. На мероприятиях запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран. "Евразийский экономический форум начнет свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тысячи человек из 33 стран", - говорится в сообщении.Саммит лидеров ЕАЭС пройдет 27 июня во Дворце Независимости под председательством Лукашенко. "В повестке заседания актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20250625/eaes-2025364736.html

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белоруссия

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Наталья Макарова

белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз