https://ria.ru/20250625/ryutte-2025461050.html
Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО
Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО
США будут снижать свой вклад в обеспечение "возможностей" НАТО, но не хотят появления "пробелов" в безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:09:00+03:00
2025-06-25T22:09:00+03:00
2025-06-25T22:39:00+03:00
в мире
сша
европа
гаага
дональд трамп
марк рютте
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025282478_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_f3dc92f6f901a8efd28466b89455f6d9.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США будут снижать свой вклад в обеспечение "возможностей" НАТО, но не хотят появления "пробелов" в безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Вы увидите, что то, что США поставляют НАТО с точки зрения возможностей, будет постепенно снижаться, но также есть полная ясность со стороны США, что они не хотят, чтобы в Европе возникли какие-либо пробелы в возможностях", - заявил Рютте агентству Рейтер на полях саммита НАТО в Гааге.По словам Рютте, американская сторона "годами" говорила о стремлении больше вкладываться в наращивание военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и "теперь, когда европейцы активизировались, это станет возможным" для США.Корреспондент РИА Новости 22 июня передал, что несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы", "Остановим НАТО вместе!"В первый день проведения саммита - во вторник - Около 100 человек в Гааге вышли на демонстрацию движения Volkeren voor vrede ("Народы за мир") против на фоне проведения мероприятия.В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025456939.html
сша
европа
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025282478_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ca6e97c9168298ebb2446f5b16fa8b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, гаага, дональд трамп, марк рютте, нато, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, пит хегсет
В мире, США, Европа, Гаага, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Пит Хегсет
Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО
Рютте: возможности, предоставляемые США для НАТО, будут постепенно уменьшаться
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США будут снижать свой вклад в обеспечение "возможностей" НАТО, но не хотят появления "пробелов" в безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Вы увидите, что то, что США
поставляют НАТО
с точки зрения возможностей, будет постепенно снижаться, но также есть полная ясность со стороны США, что они не хотят, чтобы в Европе
возникли какие-либо пробелы в возможностях", - заявил Рютте
агентству Рейтер на полях саммита НАТО в Гааге
.
По словам Рютте, американская сторона "годами" говорила о стремлении больше вкладываться в наращивание военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и "теперь, когда европейцы активизировались, это станет возможным" для США.
Корреспондент РИА Новости 22 июня передал, что несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы", "Остановим НАТО вместе!"
В первый день проведения саммита - во вторник - Около 100 человек в Гааге вышли на демонстрацию движения Volkeren voor vrede ("Народы за мир") против на фоне проведения мероприятия.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
Президент США Дональд Трамп
неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет
заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.