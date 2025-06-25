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Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО

Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

Рютте высказался о возможностях, предоставляемых США для НАТО

США будут снижать свой вклад в обеспечение "возможностей" НАТО, но не хотят появления "пробелов" в безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:09:00+03:00

2025-06-25T22:09:00+03:00

2025-06-25T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США будут снижать свой вклад в обеспечение "возможностей" НАТО, но не хотят появления "пробелов" в безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Вы увидите, что то, что США поставляют НАТО с точки зрения возможностей, будет постепенно снижаться, но также есть полная ясность со стороны США, что они не хотят, чтобы в Европе возникли какие-либо пробелы в возможностях", - заявил Рютте агентству Рейтер на полях саммита НАТО в Гааге.По словам Рютте, американская сторона "годами" говорила о стремлении больше вкладываться в наращивание военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и "теперь, когда европейцы активизировались, это станет возможным" для США.Корреспондент РИА Новости 22 июня передал, что несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы", "Остановим НАТО вместе!"В первый день проведения саммита - во вторник - Около 100 человек в Гааге вышли на демонстрацию движения Volkeren voor vrede ("Народы за мир") против на фоне проведения мероприятия.В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025456939.html

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