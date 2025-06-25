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Рютте назвал Трампа папочкой
Рютте назвал Трампа папочкой - РИА Новости, 25.06.2025
Рютте назвал Трампа папочкой
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля, передает... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:04:00+03:00
2025-06-25T17:04:00+03:00
2025-06-25T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля, передает Reuters."Иногда папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить", — приводят в публикации слова генсека.Накануне Трамп в матерной форме выразил сильное недовольство обеими сторонами ирано-израильского конфликта. Он также заявил, что недоволен действиями Тель-Авива после объявления перемирия, и признал, что ему придется "успокоить" его.В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.На следующий день Иран в ответ атаковал базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы.В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папочкой"
Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявления Трампа по поводу Ирана и Израиля, назвал президента США "папочкой".
И папочке иногда приходиться резко выражаться
2025-06-25T17:04
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в мире, иран, сша, израиль, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Иран, США, Израиль, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте назвал Трампа папочкой
Рютте назвал Трампа папочкой после его заявлений об Иране и Израиле