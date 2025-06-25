https://ria.ru/20250625/ryutte-2025346375.html

"Подчинять и унижать". На Западе набросились на Рютте из-за Трампа

"Подчинять и унижать". На Западе набросились на Рютте из-за Трампа - РИА Новости, 25.06.2025

"Подчинять и унижать". На Западе набросились на Рютте из-за Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте своими сообщениями о расходах на оборону, отправленными президенту США Дональду Трампу, подтвердил, что Европа продолжает позориться,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:59:00+03:00

2025-06-25T14:59:00+03:00

2025-06-25T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте своими сообщениями о расходах на оборону, отправленными президенту США Дональду Трампу, подтвердил, что Европа продолжает позориться, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Европейские лидеры продолжают подчинять и унижать наш континент. Вассальная зависимость обычно представляется как единственный способ оставаться в тренде, но Европа становится только менее таковой", — написал он.Ранее во вторник Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от Рютте, поблагодарившего его за то, что Европа теперь заплатит по-крупному.Генсек НАТО, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО, заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с Россией.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250625/koshkovich-2025324672.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html

https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html

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