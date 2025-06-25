https://ria.ru/20250625/rubl-2025325379.html
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля - РИА Новости, 25.06.2025
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля
Центробанк предложил перенести начало массового внедрения цифрового рубля на год, следует из законопроекта, направленного в Госдуму. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:52:00+03:00
2025-06-25T13:52:00+03:00
2025-06-25T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Центробанк предложил перенести начало массового внедрения цифрового рубля на год, следует из законопроекта, направленного в Госдуму."Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года", — говорится в релизе. Изначально предполагалось, что цифровой рубль станет доступен для всех желающих с 1 июля 2025-го.В ЦБ пояснили, что переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. С 1 сентября 2026-го должны будут открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей торговые компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей — клиенты крупнейших банков.Другие банки с универсальной лицензией и их клиенты — компании с выручкой более 30 миллионов рублей смогут настраивать свои системы дольше, до 1 сентября 2027-го. Остальным банкам и продавцам дается еще год. Это требование не касается тех торговых точек, выручка которых за год составляет менее пяти миллионов рублей.ЦБ уточнил, что определил новые сроки после обсуждения с участниками рынка и заинтересованными ведомствами и c учетом времени, которое нужно банкам и продавцам для настройки систем.Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК. Все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит Совет директоров ЦБ.При этом универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через СБП.Центробанк начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. C 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
https://ria.ru/20250620/putin-2024287457.html
https://ria.ru/20250530/tsb-2020062124.html
https://ria.ru/20250524/gosduma-2018852686.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), технологии, госдума рф, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Технологии, Госдума РФ, Россия, Эльвира Набиуллина
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля
ЦБ РФ предложил внедрить цифровой рубль 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Центробанк предложил перенести начало массового внедрения цифрового рубля на год, следует из законопроекта, направленного в Госдуму.
"Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года", — говорится в релизе.
Изначально предполагалось, что цифровой рубль станет доступен для всех желающих с 1 июля 2025-го.
В ЦБ пояснили, что переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. С 1 сентября 2026-го должны будут открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей торговые компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей — клиенты крупнейших банков.
Другие банки с универсальной лицензией и их клиенты — компании с выручкой более 30 миллионов рублей смогут настраивать свои системы дольше, до 1 сентября 2027-го. Остальным банкам и продавцам дается еще год. Это требование не касается тех торговых точек, выручка которых за год составляет менее пяти миллионов рублей.
ЦБ уточнил, что определил новые сроки после обсуждения с участниками рынка и заинтересованными ведомствами и c учетом времени, которое нужно банкам и продавцам для настройки систем.
Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК. Все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит Совет директоров ЦБ.
При этом универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через СБП.
Центробанк начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. C 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей.