https://ria.ru/20250625/rubl-2025325379.html

ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля

ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля - РИА Новости, 25.06.2025

ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля

Центробанк предложил перенести начало массового внедрения цифрового рубля на год, следует из законопроекта, направленного в Госдуму. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:52:00+03:00

2025-06-25T13:52:00+03:00

2025-06-25T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Центробанк предложил перенести начало массового внедрения цифрового рубля на год, следует из законопроекта, направленного в Госдуму."Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года", — говорится в релизе. Изначально предполагалось, что цифровой рубль станет доступен для всех желающих с 1 июля 2025-го.В ЦБ пояснили, что переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. С 1 сентября 2026-го должны будут открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей торговые компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей — клиенты крупнейших банков.Другие банки с универсальной лицензией и их клиенты — компании с выручкой более 30 миллионов рублей смогут настраивать свои системы дольше, до 1 сентября 2027-го. Остальным банкам и продавцам дается еще год. Это требование не касается тех торговых точек, выручка которых за год составляет менее пяти миллионов рублей.ЦБ уточнил, что определил новые сроки после обсуждения с участниками рынка и заинтересованными ведомствами и c учетом времени, которое нужно банкам и продавцам для настройки систем.Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК. Все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит Совет директоров ЦБ.При этом универсальный QR-код уже доступен во всей сети банков и торговых точек, работающих через СБП.Центробанк начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. C 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей.

https://ria.ru/20250620/putin-2024287457.html

https://ria.ru/20250530/tsb-2020062124.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), технологии, госдума рф, россия, эльвира набиуллина