Рейтинг@Mail.ru
Рубио выступил против усиления антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 25.06.2025 (обновлено: 12:33 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rubio-2025276526.html
Рубио выступил против усиления антироссийских санкций
Рубио выступил против усиления антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2025
Рубио выступил против усиления антироссийских санкций
США не поддерживают призывы к ужесточению санкций против России, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью изданию... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:57:00+03:00
2025-06-25T12:33:00+03:00
москва
в мире
марко рубио
нато
россия
сша
вашингтон (штат)
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84ca865a46d305a585c9d5ec852b0d5f.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США не поддерживают призывы к ужесточению санкций против России, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью изданию Politico."Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?" — сказал он на полях саммита НАТО.Другие заявления РубиоРезонансная инициативаВ начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня Трамп назвал этот законопроект очень сильным, но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025030675.html
https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html
https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024503059.html
москва
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0492b316190c6e57257dbf4e15249932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, марко рубио, нато, россия, сша, вашингтон (штат), государственный департамент сша, дональд трамп
Москва, В мире, Марко Рубио, НАТО, Россия, США, Вашингтон (штат), Государственный департамент США, Дональд Трамп
Рубио выступил против усиления антироссийских санкций

Рубио: США отказываются усилить санкции против РФ, чтобы не сорвать переговоры

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США не поддерживают призывы к ужесточению санкций против России, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью изданию Politico.
"Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?" — сказал он на полях саммита НАТО.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Европейцы не понимают, зачем нужны санкции против России, заявили в ЕП
Вчера, 11:03

Другие заявления Рубио

  • После усиления санкционного давления окно для диалога с Россией, скорее всего, закроется.
  • Введение ограничений против Москвы будет означать, что никаких переговоров в ближайшее время не будет.
  • Президент США Дональд Трамп сам определит подходящие время и место для введения новых экономических мер.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
21 июня, 15:08

Резонансная инициатива

В начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
  • ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
  • запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня Трамп назвал этот законопроект очень сильным, но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Санкциями Россию задушить не получится, заявил Кобяков
21 июня, 14:44
 
МоскваВ миреМарко РубиоНАТОРоссияСШАВашингтон (штат)Государственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала