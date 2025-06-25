https://ria.ru/20250625/rubio-2025276526.html

Рубио выступил против усиления антироссийских санкций

Рубио выступил против усиления антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2025

Рубио выступил против усиления антироссийских санкций

США не поддерживают призывы к ужесточению санкций против России, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью изданию... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США не поддерживают призывы к ужесточению санкций против России, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью изданию Politico."Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?" — сказал он на полях саммита НАТО.Другие заявления РубиоРезонансная инициативаВ начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня Трамп назвал этот законопроект очень сильным, но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.

https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025030675.html

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