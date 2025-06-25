Рубио выступил против усиления антироссийских санкций
Рубио: США отказываются усилить санкции против РФ, чтобы не сорвать переговоры
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США не поддерживают призывы к ужесточению санкций против России, чтобы не сорвать мирные переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью изданию Politico.
"Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?" — сказал он на полях саммита НАТО.
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Резонансная инициатива
В начале апреля в сенат США внесли проект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
- ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
- запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня Трамп назвал этот законопроект очень сильным, но подчеркнул, что решение о новых санкциях против Москвы будет принимать лично.
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