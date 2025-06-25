В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник
На топливном рынке обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России
Бензовоз на автозаправке "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.
На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС обсуждали стабилизацию цен на топливо в стране. Там предложили запретить экспорт бензина до конца октября 2025 года как для нефтяников, так и для непроизводителей.
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Ситуация с запретом на экспорт бензина
- Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года.
- Однако 20 мая его действие приостановили, а возобновили уже осенью. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
- Правительство продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохранили.
- Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь — октябрь.
Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.