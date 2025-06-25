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В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2025
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17:56 25.06.2025 (обновлено: 20:59 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025406935.html
В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник
В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2025
В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник
Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого РИА Новости, 25.06.2025
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россия
евразийский экономический союз
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
александр новак
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС обсуждали стабилизацию цен на топливо в стране. Там предложили запретить экспорт бензина до конца октября 2025 года как для нефтяников, так и для непроизводителей. Ситуация с запретом на экспорт бензина
https://ria.ru/20250609/benzin-2021685265.html
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россия, евразийский экономический союз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), александр новак, экономика, цены на нефть
Россия, Евразийский экономический союз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Александр Новак, Экономика, Цены на нефть
В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник

На топливном рынке обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБензовоз на автозаправке "Роснефть"
Бензовоз на автозаправке Роснефть - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бензовоз на автозаправке "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.
На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС обсуждали стабилизацию цен на топливо в стране. Там предложили запретить экспорт бензина до конца октября 2025 года как для нефтяников, так и для непроизводителей.
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Названы регионы-лидеры по доступности бензина
9 июня, 00:08

Ситуация с запретом на экспорт бензина

  • Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года.
  • Однако 20 мая его действие приостановили, а возобновили уже осенью. Затем правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
  • Правительство продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго сохранили.
  • Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь — октябрь.

Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico
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РоссияЕвразийский экономический союзФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Александр НовакЭкономикаЦены на нефть
 
 
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