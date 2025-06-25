https://ria.ru/20250625/rossiya-2025406935.html

В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник

В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2025

В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина, сообщил источник

Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:56:00+03:00

2025-06-25T17:56:00+03:00

2025-06-25T20:59:00+03:00

россия

евразийский экономический союз

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

александр новак

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС обсуждали стабилизацию цен на топливо в стране. Там предложили запретить экспорт бензина до конца октября 2025 года как для нефтяников, так и для непроизводителей. Ситуация с запретом на экспорт бензина

https://ria.ru/20250609/benzin-2021685265.html

https://ria.ru/20250625/ssha-2025378828.html

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2025

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россия, евразийский экономический союз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), александр новак, экономика, цены на нефть