Рейтинг@Mail.ru
Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025337632.html
Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров
Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2025
Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров
Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:35:00+03:00
2025-06-25T14:35:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед. Теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта. "Глобальная безопасность - это главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают, стрелку переносят все ближе к полуночи. Важно этого не допустить. Мы активно занимаемся тем, чтобы не произошло катастрофы", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что рассуждения о возможности начала Третьей мировой войны стали "будничными". "Особенно печальна ситуация, когда реваншистские силы, воинствующие настроения вновь зарождаются в полном объеме в Европе", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250622/nebenzya-2024707756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров

Лавров: стрелка часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед. Теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта.
"Глобальная безопасность - это главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают, стрелку переносят все ближе к полуночи. Важно этого не допустить. Мы активно занимаемся тем, чтобы не произошло катастрофы", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
Он добавил, что рассуждения о возможности начала Третьей мировой войны стали "будничными".
"Особенно печальна ситуация, когда реваншистские силы, воинствующие настроения вновь зарождаются в полном объеме в Европе", - подчеркнул министр.
Постпред России при ООН Василий Небензя вытупает на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам по иранской ядерной инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры, заявил Небензя
22 июня, 23:25
 
В миреРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала