Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи, заявил Лавров

Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед. Теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта. "Глобальная безопасность - это главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают, стрелку переносят все ближе к полуночи. Важно этого не допустить. Мы активно занимаемся тем, чтобы не произошло катастрофы", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что рассуждения о возможности начала Третьей мировой войны стали "будничными". "Особенно печальна ситуация, когда реваншистские силы, воинствующие настроения вновь зарождаются в полном объеме в Европе", - подчеркнул министр.

