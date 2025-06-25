https://ria.ru/20250625/rogov-2025238432.html

ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов

ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов - РИА Новости, 25.06.2025

ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов

ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, при этом формально оружие считается изготовленным на Украине, но фактически там ведется только сборка РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T04:15:00+03:00

2025-06-25T04:15:00+03:00

2025-06-25T04:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, при этом формально оружие считается изготовленным на Украине, но фактически там ведется только сборка из поставляемых Западом деталей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Я не знаю, откуда это вооружение берется конкретно на фронте, но оно присутствует в большом объеме. Сказать, что у ВСУ какие-то большие проблемы по обеспечению оружием или боеприпасами, я не могу. Особенно это касается дронов, по перехватам на отдельных участках фронта командиры среднего звена жалуются на то, что у них 100-120 дронов предоставляются для нанесения ежедневных ударов. Это колоссальное количество. Это говорит о том, что есть финансирование, есть поставки", - сказал Рогов, отвечая на вопрос о поставках западного вооружения ВСУ. По его словам, формально оружие ВСУ украинского производства, но на Украине зачастую осуществляется только сборка из поставляемых Западом деталей. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/sumy-2024481232.html

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украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины