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ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rogov-2025238432.html
ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов
ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов
ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, при этом формально оружие считается изготовленным на Украине, но фактически там ведется только сборка РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:15:00+03:00
2025-06-25T04:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, при этом формально оружие считается изготовленным на Украине, но фактически там ведется только сборка из поставляемых Западом деталей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Я не знаю, откуда это вооружение берется конкретно на фронте, но оно присутствует в большом объеме. Сказать, что у ВСУ какие-то большие проблемы по обеспечению оружием или боеприпасами, я не могу. Особенно это касается дронов, по перехватам на отдельных участках фронта командиры среднего звена жалуются на то, что у них 100-120 дронов предоставляются для нанесения ежедневных ударов. Это колоссальное количество. Это говорит о том, что есть финансирование, есть поставки", - сказал Рогов, отвечая на вопрос о поставках западного вооружения ВСУ. По его словам, формально оружие ВСУ украинского производства, но на Украине зачастую осуществляется только сборка из поставляемых Западом деталей. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/sumy-2024481232.html
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украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов

Рогов: ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, при этом формально оружие считается изготовленным на Украине, но фактически там ведется только сборка из поставляемых Западом деталей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Я не знаю, откуда это вооружение берется конкретно на фронте, но оно присутствует в большом объеме. Сказать, что у ВСУ какие-то большие проблемы по обеспечению оружием или боеприпасами, я не могу. Особенно это касается дронов, по перехватам на отдельных участках фронта командиры среднего звена жалуются на то, что у них 100-120 дронов предоставляются для нанесения ежедневных ударов. Это колоссальное количество. Это говорит о том, что есть финансирование, есть поставки", - сказал Рогов, отвечая на вопрос о поставках западного вооружения ВСУ.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России
21 июня, 12:32
По его словам, формально оружие ВСУ украинского производства, но на Украине зачастую осуществляется только сборка из поставляемых Западом деталей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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